名店烤肉在家吃！愛買量販中秋獨賣「牛角燒肉」明星組

中秋節吃烤肉好像已經成為每年必備行程，今年因為疫情許多民眾改選擇在家烤肉更安心，更帶動量販超市紛紛推出各式隨開即烤的便利食材組合，積極搶攻消費者荷包。

愛買量販首度獨家與日本燒肉品牌「牛角燒肉」合作，於今年中秋節推出2款超值烤肉限量組合，包括「特賞人氣燒肉組」和「海陸豪華大餐燒肉組」，將店內熱銷商品的松阪豬、Choice帶骨牛小排和Choice板腱肉品，以及美國牛腹肉、骰子牛、牛上肩胛肉和牛角豬五花，共7件肉品納入「特賞人氣燒肉組」，每組售價999元；而「海陸豪華大餐燒肉組」更加入了台灣大透抽、頂級花枝丸、冷凍草蝦、爭鮮鮭魚鰭邊、爭鮮帆立貝和挪威鯖魚一夜干，共7件肉品和海鮮，每組售價1,999元，各限量400組，把日式燒烤名店風味輕鬆搬進家中。即日起於愛買線上購物5大合作網購平台，以及全台15家分店的Line團購社群雙平台搶先釋出名額開放民眾早鳥預購；實體通路則是9月8日起於賣場現貨供應。