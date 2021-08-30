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名店烤肉在家吃！愛買量販中秋獨賣「牛角燒肉」明星組

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
愛買量販首度獨家與「牛角燒肉」合作推出限量「海陸豪華大餐燒肉組」，內涵各7件肉品和海鮮，每組售價1,999元。圖／愛買量販提供
愛買量販首度獨家與「牛角燒肉」合作推出限量「海陸豪華大餐燒肉組」，內涵各7件肉品和海鮮，每組售價1,999元。圖／愛買量販提供

中秋節烤肉好像已經成為每年必備行程，今年因為疫情許多民眾改選擇在家烤肉更安心，更帶動量販超市紛紛推出各式隨開即烤的便利食材組合，積極搶攻消費者荷包。

愛買量販首度獨家與日本燒肉品牌「牛角燒肉」合作，於今年中秋節推出2款超值烤肉限量組合，包括「特賞人氣燒肉組」和「海陸豪華大餐燒肉組」，將店內熱銷商品的松阪豬、Choice帶骨牛小排和Choice板腱肉品，以及美國牛腹肉、骰子牛、牛上肩胛肉和牛角豬五花，共7件肉品納入「特賞人氣燒肉組」，每組售價999元；而「海陸豪華大餐燒肉組」更加入了台灣大透抽、頂級花枝丸、冷凍草蝦、爭鮮鮭魚鰭邊、爭鮮帆立貝和挪威鯖魚一夜干，共7件肉品和海鮮，每組售價1,999元，各限量400組，把日式燒烤名店風味輕鬆搬進家中。即日起於愛買線上購物5大合作網購平台，以及全台15家分店的Line團購社群雙平台搶先釋出名額開放民眾早鳥預購；實體通路則是9月8日起於賣場現貨供應。

全聯福利中心於中秋烤肉月也提倡「在家烤，安心吃」、「免調味隨開即烤」，即日起至9月23日期間集結中秋烤肉相關商品祭出優惠。包括香草戰斧豬排即日起至9月2日前特價175元；9月17日至9月23日更推出多款獨家醬料醃漬商品，如醬漬牛小排、醬漬照燒雞腿肉、醬漬豬小排等共5款，售價82～135元。同時亦有多種海鮮可選擇，魷魚串下殺優惠7.6折，9月17日至9月23日特價99元；另特別推薦急凍鮮物系列燒烤必備的暢銷組合，9月10日至9月23日推出包括鮮凍特級中卷+北海道花魚一夜干合購價245元、鮮凍特級中卷+日本生干貝合購價399元。搭配新品名店系列烤肉醬，像是「原燒鮮甜水果/濃口味噌燒肉醬」、「乾杯萬用燒肉醬」、「阿珠嬤韓式醃烤肉醬」，讓民眾在家輕鬆複製異國名店風味。

日式烤麻糬串（7串入），9月15日至9月30日，特價89元。圖／全聯福利中心提供
日式烤麻糬串（7串入），9月15日至9月30日，特價89元。圖／全聯福利中心提供
七里香手羽串燒（4串入），9月15日至9月30日，特價89元。圖／全聯福利中心提供
七里香手羽串燒（4串入），9月15日至9月30日，特價89元。圖／全聯福利中心提供
愛買量販首度獨家與「牛角燒肉」合作推出限量「特賞人氣燒肉組」，內含7件肉品，售價999元。圖／愛買量販提供
愛買量販首度獨家與「牛角燒肉」合作推出限量「特賞人氣燒肉組」，內含7件肉品，售價999元。圖／愛買量販提供

烤肉 中秋節 疫情

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