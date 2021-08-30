快訊

松江路郵局緊急停業清消 北市府證實有確診者足跡

拜登迎靈恐攻殉職美軍低頭看表 挨批「午睡時間到了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

編織復古情懷！這季的浪漫就靠Charles & Keith打包了

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
因應季節交替，Charles & Keith推出編織系列，採取類似法式藤椅般的細皮條編織技巧來裝飾在包款與鞋履。圖／Charles & Keith提供
因應季節交替，Charles & Keith推出編織系列，採取類似法式藤椅般的細皮條編織技巧來裝飾在包款與鞋履。圖／Charles & Keith提供

夏天慢慢變短，意味著初秋將要到來，此刻正是台灣最宜人的季節。也是時候收起過去裝束，換上更符合這季浪漫氛圍的穿搭。Charles & Keith便呈現充滿溫潤手工感的編織系列鞋履和包款，讓女孩們妝點時髦造型。Kipling與夢幻女王Anna Sui聯名系列袋包，也選在此刻上市，透過招牌紫黑紅色系印花和經典款式，交織出女性溫柔和堅毅的魅力。

因應季節交替，Charles & Keith推出編織系列，採取類似法式藤椅般的細皮條編織技巧來裝飾在包款與鞋履。以褐色和米色的經典配色組合貫穿，容易搭配又實穿。而系列中的深咖啡色的粗編織穆勒鞋，與任何裙裝或褲裝混搭，都能展現出時髦率性。而靈感來自舊時代漁網的細皮繩編織，運用於真皮包款外層，創造出波希米亞式的率性情調；方格寬編織手提包簡潔又優雅，能讓造型增添低調復古的氣息。細皮條藤椅編織搭配亮黃色邊條與提把的手提包，背上身就是焦點，還能呈現細膩復古情懷。

Kipling與Anna Sui聯名系列於今年2月秋冬紐約時裝周展台上首度曝光，經過半年的引頸期盼，終於登台開賣。圖／Kipling提供
Kipling與Anna Sui聯名系列於今年2月秋冬紐約時裝周展台上首度曝光，經過半年的引頸期盼，終於登台開賣。圖／Kipling提供

Kipling與Anna Sui聯名系列於今年2月秋冬紐約時裝周展台上首度曝光，經過半年的引頸期盼，終於登台開賣。本次聯名更首度將雙品牌經典元素結合，讓經典小猴與蝴蝶一起翩翩展翅，共推出三款設計，包括Harvest FlowerP浪漫向日葵圖騰、HOLLYHOC BLACK搖滾冬青羽蝶印花、BUTTERFLY QLT華麗黑蝴蝶壓紋，皆飾以Anna Sui紫紅黑藍色。搭配多層後背包、經典超大容量旅行袋、迷你收納包、行李箱等多達13個包款，創造出最浪漫的氛圍。

Charles & Keith編織手提托特包3,190元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith編織手提托特包3,190元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith網狀編織單肩包3,290元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith網狀編織單肩包3,290元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith幾何編織拖鞋1,590元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith幾何編織拖鞋1,590元。圖／Charles & Keith提供

Kipling與Anna Sui聯名系列登機箱7,780元。圖／Kipling提供
Kipling與Anna Sui聯名系列登機箱7,780元。圖／Kipling提供

Charles & Keith編織方頭拖鞋1,490元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith編織方頭拖鞋1,490元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith編織帶拖鞋1,490元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith編織帶拖鞋1,490元。圖／Charles & Keith提供

Kipling與Anna Sui聯名系列Art M托特包6,380元。圖／Kipling提供
Kipling與Anna Sui聯名系列Art M托特包6,380元。圖／Kipling提供

女王

延伸閱讀

男主持曾因出軌被雪藏　再被爆性侵「像死屍一樣才收手」

六旬翁偷普度金？一數字告訴人說不清 法官逆轉判無罪

網友都想去朝聖！Supreme、Marimekko招牌印花躍上捷運車身 成紐約和曼谷街頭亮點

POYA寶雅 X SANRIO超萌聯名集點換購 推8款實用夯品

相關新聞

寶可夢高級球再變身造型悠遊卡！9月1日起全家搶先預購

想成為寶可夢大師嗎? 如果不小心錯過在2019年掀起秒殺搶購熱潮的紅白球「精靈寶可夢3D寶貝球造型卡」，悠遊卡公司宣布再...

全民瘋中秋 KKday盤點全台特搜送禮名單

中秋節倒數三週。又到了一年之中最重要的送禮檔期，深度旅遊電商平台KKday再度祭出特搜全台特色送禮名單，集結全台49個品...

俄羅斯網球名將Daniil Medvedev 出任HyperX品牌大使

HP旗下知名電競周邊產品領導品牌HyperX，今（30）日宣布俄羅斯職業網球選手Daniil Medvedev (丹尼爾...

名店烤肉在家吃！愛買量販中秋獨賣「牛角燒肉」明星組

中秋節吃烤肉好像已經成為每年必備行程，今年因為疫情許多民眾改選擇在家烤肉更安心，更帶動量販超市紛紛推出各式隨開即烤的便利...

編織復古情懷！這季的浪漫就靠Charles & Keith打包了

夏天慢慢變短，意味著初秋將要到來，此刻正是台灣最宜人的季節。也是時候收起過去裝束，換上更符合這季浪漫氛圍的穿搭。Char...

全家開學季活力應援 繳費、洗衣、充電、購物一站搞定

相隔超過3個月，學生族終於要陸續返回學校上課了，迎接開學季，全家便利商店即日起提供繳學雜費、換洗制服、買3C用品、租行動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。