編織復古情懷！這季的浪漫就靠Charles & Keith打包了

夏天慢慢變短，意味著初秋將要到來，此刻正是台灣最宜人的季節。也是時候收起過去裝束，換上更符合這季浪漫氛圍的穿搭。Charles & Keith便呈現充滿溫潤手工感的編織系列鞋履和包款，讓女孩們妝點時髦造型。Kipling與夢幻女王Anna Sui聯名系列袋包，也選在此刻上市，透過招牌紫黑紅色系印花和經典款式，交織出女性溫柔和堅毅的魅力。

因應季節交替，Charles & Keith推出編織系列，採取類似法式藤椅般的細皮條編織技巧來裝飾在包款與鞋履。以褐色和米色的經典配色組合貫穿，容易搭配又實穿。而系列中的深咖啡色的粗編織穆勒鞋，與任何裙裝或褲裝混搭，都能展現出時髦率性。而靈感來自舊時代漁網的細皮繩編織，運用於真皮包款外層，創造出波希米亞式的率性情調；方格寬編織手提包簡潔又優雅，能讓造型增添低調復古的氣息。細皮條藤椅編織搭配亮黃色邊條與提把的手提包，背上身就是焦點，還能呈現細膩復古情懷。

Kipling與Anna Sui聯名系列於今年2月秋冬紐約時裝周展台上首度曝光，經過半年的引頸期盼，終於登台開賣。圖／Kipling提供

Kipling與Anna Sui聯名系列於今年2月秋冬紐約時裝周展台上首度曝光，經過半年的引頸期盼，終於登台開賣。本次聯名更首度將雙品牌經典元素結合，讓經典小猴與蝴蝶一起翩翩展翅，共推出三款設計，包括Harvest FlowerP浪漫向日葵圖騰、HOLLYHOC BLACK搖滾冬青羽蝶印花、BUTTERFLY QLT華麗黑蝴蝶壓紋，皆飾以Anna Sui紫紅黑藍色。搭配多層後背包、經典超大容量旅行袋、迷你收納包、行李箱等多達13個包款，創造出最浪漫的氛圍。

Charles & Keith編織手提托特包3,190元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith網狀編織單肩包3,290元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith幾何編織拖鞋1,590元。圖／Charles & Keith提供

Kipling與Anna Sui聯名系列登機箱7,780元。圖／Kipling提供

Charles & Keith編織方頭拖鞋1,490元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith編織帶拖鞋1,490元。圖／Charles & Keith提供