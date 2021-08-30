全家開學季活力應援 繳費、洗衣、充電、購物一站搞定

相隔超過3個月，學生族終於要陸續返回學校上課了，迎接開學季，全家便利商店即日起提供繳學雜費、換洗制服、買3C用品、租行動電源一站式服務，助民眾省下東奔西跑的時間。另外，為應援學生活力早餐需求，除了推出起司多穀麵包、蔓越莓乳酪多穀麵包及紅豆乳酪多穀手撕包等3款多穀系列麵包和近期網路熱議的「焦糖布丁泡芙」，更自9月1日起至10月5日推出「早餐熱食超集配集章趣」活動，活動期間內購買早餐超值配組合、熱食區品項任2件即可獲得1章，集滿5章可以優惠價購入茶葉蛋、Fami霜淇淋、仙女茶等商品，集滿20章還可獲得全家百元購物金（限量1萬組）。

而功能越來越全面的便利商店，儼然已成為許多生活服務的實體入口。因應開學前便利繳付學雜費的需求，即日起至9月7日推出全家會員帳單繳費集章趣活動，只要就近到全家繳付學雜費、電話費等帳單且過刷會員條碼，即可參與集章活動，累計帳單達5張，可獲得全家購物金5元（限量10萬組）；另看好開學後快速換洗制服的需求，即日起至9月25日推出洗衣電子集章活動，會員洗衣或洗加烘1次即贈1點，集滿5點就可兌換「中型洗加烘」乙次或「大型洗加烘」優惠價。