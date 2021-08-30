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全家開學季活力應援 繳費、洗衣、充電、購物一站搞定

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全家宣布自9月1日至10月5日期間推出「早餐熱食超集集章趣」活動，為學生族提供一日活力來源。圖／全家便利商店提供
全家宣布自9月1日至10月5日期間推出「早餐熱食超集集章趣」活動，為學生族提供一日活力來源。圖／全家便利商店提供

相隔超過3個月，學生族終於要陸續返回學校上課了，迎接開學季，全家便利商店即日起提供繳學雜費、換洗制服、買3C用品、租行動電源一站式服務，助民眾省下東奔西跑的時間。另外，為應援學生活力早餐需求，除了推出起司多穀麵包、蔓越莓乳酪多穀麵包及紅豆乳酪多穀手撕包等3款多穀系列麵包和近期網路熱議的「焦糖布丁泡芙」，更自9月1日起至10月5日推出「早餐熱食超集配集章趣」活動，活動期間內購買早餐超值配組合、熱食區品項任2件即可獲得1章，集滿5章可以優惠價購入茶葉蛋、Fami霜淇淋、仙女茶等商品，集滿20章還可獲得全家百元購物金（限量1萬組）。

而功能越來越全面的便利商店，儼然已成為許多生活服務的實體入口。因應開學前便利繳付學雜費的需求，即日起至9月7日推出全家會員帳單繳費集章趣活動，只要就近到全家繳付學雜費、電話費等帳單且過刷會員條碼，即可參與集章活動，累計帳單達5張，可獲得全家購物金5元（限量10萬組）；另看好開學後快速換洗制服的需求，即日起至9月25日推出洗衣電子集章活動，會員洗衣或洗加烘1次即贈1點，集滿5點就可兌換「中型洗加烘」乙次或「大型洗加烘」優惠價。

另外，全家也與ChargeSPOT合作，於全台超過800家店舖鋪設行動電源租借站，並自9月1日至9月30日推出全家點數換電優惠活動，全家會員可以3,420點數，兌換ChargeSPOT 1小時折抵券，限量400份，另於活動期間內使用服務即贈10元全家購物金，限量1萬份。而在家工作忙到沒時間出門採購的爸媽，也可利用「全家行動購」網路商城開學季聰明購物，防疫商品、健康手環、藍牙耳機等特價商品一站購足，商品優惠價最低下殺2折，9月1日至9月30日全館消費累計滿2,000元回饋200元全家購物金、指定3C美妝商品單筆消費滿9,999元現折999元，另配合購物節免運活動，更於9月9日、19日、29日推出當日限定免運券，學生族也能輕鬆入手。

迎接開學季，全家推出多穀系列麵包和近期網路熱議的「焦糖布丁泡芙」，為早餐族活力應援。圖／全家便利商店提供
迎接開學季，全家推出多穀系列麵包和近期網路熱議的「焦糖布丁泡芙」，為早餐族活力應援。圖／全家便利商店提供
全家會員可以3,420點數，兌換ChargeSPOT 1小時折抵券，限量400份，另於活動期間內使用服務即贈10元全家購物金，限量1萬份。圖／全家便利商店提供
全家會員可以3,420點數，兌換ChargeSPOT 1小時折抵券，限量400份，另於活動期間內使用服務即贈10元全家購物金，限量1萬份。圖／全家便利商店提供
看好開學換洗制服的需求，即日起至9月25日推出洗衣電子集章活動，會員洗衣或洗加烘1次即贈1點，集滿5點就可兌換「中型洗加烘」乙次或「大型洗加烘」優惠價。圖／全家便利商店提供
看好開學換洗制服的需求，即日起至9月25日推出洗衣電子集章活動，會員洗衣或洗加烘1次即贈1點，集滿5點就可兌換「中型洗加烘」乙次或「大型洗加烘」優惠價。圖／全家便利商店提供

早餐

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