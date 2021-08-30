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寶可夢高級球再變身造型悠遊卡！9月1日起全家搶先預購

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
「精靈寶可夢高級球3D造型卡」，升級黑、黃、白配色，感應後會發出綠光，擬真度極高。圖／悠遊卡公司提供
「精靈寶可夢高級球3D造型卡」，升級黑、黃、白配色，感應後會發出綠光，擬真度極高。圖／悠遊卡公司提供

想成為寶可夢大師嗎? 如果不小心錯過在2019年掀起秒殺搶購熱潮的紅白球「精靈寶可夢3D寶貝球造型卡」，悠遊卡公司宣布再度取得獨家授權，推出全新「精靈寶可夢高級球3D造型卡」，升級黑、黃、白配色，將於9月1日起上午11時至9月7日11時59分止，在全家便利商店搶先開放限時不限量預購，每個售價350元，每人每次限購2個，消費者可在全家便利商店操作FamiPort進行預購，訓練師們趕快筆記預購訊息！

近期悠遊卡公司聯名一發接一發，但寶貝球造型悠遊卡2年前掀起的熱潮幾乎難以超越，當時限量發行1.4萬張幾乎在瞬間秒殺。持續感受到粉絲對精靈寶貝球的熱情，今年悠遊卡公司特別選在精靈寶可夢問世滿25年之際，推出進階版性能更好的「高級球」，由原廠嚴格審核，真實呈現原設計，感應後會發出綠光，擬真度極高，與遊戲中捕捉到寶可夢時呈現的效果一樣，使用時更添趣味，而高級球在原創動漫故事中也更容易捕捉到精靈寶可夢，滿足粉絲們的收服願望。

全新「精靈寶可夢3D寶貝球造型卡」，每個售價350元，9月1日上午11時起於全家便利商店搶先開放預購。圖／悠遊卡公司提供
全新「精靈寶可夢3D寶貝球造型卡」，每個售價350元，9月1日上午11時起於全家便利商店搶先開放預購。圖／悠遊卡公司提供

寶可夢 悠遊卡 便利商店

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