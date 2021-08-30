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PABLO×辻利茶舗「抹茶芋泥起司塔」登場！抹茶控必吃

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
PABLO攜手百年抹茶老牌辻利茶舗，共同推出2款抹茶系新品。圖／PABLO提供
PABLO攜手百年抹茶老牌辻利茶舗，共同推出2款抹茶系新品。圖／PABLO提供

來自日本、以半熟起司塔聞名的「PABLO」，本次攜手百年抹茶老牌「辻利茶舗」，共同推出「PABLO×辻利茶舗 抹茶芋泥起司塔」及「PABLO迷你－辻利茶舗100%宇治一番茶」2大全新產品，讓抹茶愛好者可以享受抹茶、芋泥、紅豆白玉彼此堆砌而成的和風美味。

本次推出的「PABLO×辻利茶舗 抹茶芋泥起司塔」，選用一芯四葉～五葉等部位，富含兒茶素，高溫加工後仍可保留抹茶的特色風味，融於PABLO經典半熟起司塔後，抹茶的微澀感因奶香而變得柔和，並且再搭配上芋泥內餡，增添整體的滑順口感與清雅甜香，最後再於塔面頂端加上軟糯的紅豆白玉，並以金箔脆餅點綴，每份售價598元，自9月1日起開始販售。

「100%宇治一番茶」乃是辻利茶舗與日本茶鑑定士共同研發的全新高級抹茶粉，也是京都府少數獲得有機栽培認證的一番茶。同步於9月1日登場的「PABLO迷你－辻利茶舗100%宇治一番茶」，即是選用選用100%宇治一番茶入饌，展現出抹茶特有的茶香，入口苦味少、新鮮回甘，結合上PABLO起司塔的濃醇滋味與酥脆塔皮，令口感層次大幅提昇，每顆售價88元。

除此之外，PABLO自9月3日起，也分批陸續於誠品信義、中壢SOGO、Big City遠東巨城購物中心等地舉辦快閃門市，並有推出迷你起司塔買5送1、金牌起司塔特價502元等不同限時優惠。

PABLO迷你－辻利茶舗100%宇治一番茶，每顆售價88元。圖／PABLO提供
PABLO迷你－辻利茶舗100%宇治一番茶，每顆售價88元。圖／PABLO提供
PABLO×辻利茶舗 抹茶芋泥起司塔，每份售價598元。圖／PABLO提供
PABLO×辻利茶舗 抹茶芋泥起司塔，每份售價598元。圖／PABLO提供

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