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第二客半價！吉比鮮釀餐廳中秋肉類主菜 超殺限時優惠

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
龍舌蘭花蜜紐約牛排，售價1,080元。圖／吉比鮮釀餐廳提供。
龍舌蘭花蜜紐約牛排，售價1,080元。圖／吉比鮮釀餐廳提供。

想到中秋節就令人期待大口吃肉配啤酒，因應疫情期間不方便戶外烤肉，吉比鮮釀餐廳於8月31日起至9月21日止，推出8道特選肉類主菜第二客半價超殺優惠；鮮釀啤酒也推出外帶一手優惠價65折起，再贈聯名零嘴2包。

吉比鮮釀餐廳於活動期間，提供8道特選肉類主菜第二客半價，提供多元肉類選擇。這8道特選肉類主菜，豬、雞、牛、魚通通有。

「梅爾森BBQ豬肋排」將豬肋排碳烤後刷上特製梅爾森烤肉醬，搭配泰式捲心蔬、蒜味薯條或布萊恩薯薯，口感厚實味道香濃。「龍舌蘭花蜜紐約牛排」使用龍舌蘭糖漿及香料醃製的8盎司紐約牛排，搭配蒜味馬鈴薯泥佐梅爾森酒醋醬生菜嫩葉，甜辣有層次而不膩口。還有「紐奧良香煎海鱸」與每日限量的「香料烘烤半雞」等肉類主菜，不論外帶或內用都享有第二客半價優惠折扣，份量適合多人一起分享。

此外，搭配中秋精選8道肉類主菜，吉比鮮釀餐廳同時提供五大風味鮮釀啤酒。清新淡雅與佳釀果香風味，適合搭配雞肉或海鮮；香甜麥芽與深度烘焙風味，適合碳烤類或牛排等食物；濃粹酒花風味，則能凸顯食物特殊風味，也能平衡辣味，將中秋饗宴推向更高享受的餐酒體驗。

吉比鮮釀提供現封罐的iCAN罐裝啤酒，消費者外帶也能享受到的高品質新鮮啤酒，並推出一手優惠價65折起，再贈聯名零嘴2包。300毫升鮮釀啤酒6入799元（原價1,140元）；500毫升鮮釀啤酒6入1,299元（原價1,980元）。除了五大風味內的經典款鮮釀啤酒選擇，還能搭配季節限定款的鮮釀啤酒，自由挑選喜愛的啤酒組合，自用送禮都實在。

加入吉比鮮釀餐廳iGB會員，於活動前下載綁定「GB Life Asia 」APP，即可獲得電子優惠券，憑券點用任一道中秋精選主菜，可享一組鮮釀啤酒「買一送一」優惠。

iCAN 500毫升期間限定優惠價，6入1,299元。圖／吉比鮮釀餐廳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
iCAN 500毫升期間限定優惠價，6入1,299元。圖／吉比鮮釀餐廳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
紐奧良香煎海鱸，售價740元。圖／吉比鮮釀餐廳提供。
紐奧良香煎海鱸，售價740元。圖／吉比鮮釀餐廳提供。
梅爾森BBQ豬肋排，售價990元。圖／吉比鮮釀餐廳提供。
梅爾森BBQ豬肋排，售價990元。圖／吉比鮮釀餐廳提供。
火烤紐約客牛排，售價1,280元。圖／吉比鮮釀餐廳提供。
火烤紐約客牛排，售價1,280元。圖／吉比鮮釀餐廳提供。
香料烘烤半雞，售價590元。圖／吉比鮮釀餐廳提供。
香料烘烤半雞，售價590元。圖／吉比鮮釀餐廳提供。
碳烤牛排佐鮮蝦，售價880元。圖／吉比鮮釀餐廳提供。
碳烤牛排佐鮮蝦，售價880元。圖／吉比鮮釀餐廳提供。

中秋節 烤肉 紐約

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