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余文樂、發哥也愛！ 東區「華嫂冰室、華星冰室」悄熄燈

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
曾受到余文樂等藝人星光加持的「華嫂冰室」。圖／報系資料罩
曾受到余文樂等藝人星光加持的「華嫂冰室」。圖／報系資料罩

來自香港、開幕前曾獲得陳奕迅、周潤發、余文樂等大量星光加持的「華嫂冰室」以及「華星冰室」，自於2019年開始陸續進駐台北東區，同樣都是提供香港茶餐廳常見的經典菜色與飲品。但近期發現2間餐廳都已經低調歇業，不再提供服務。

「冰室」起源自廣州，並於1950～1960年流行於香港，販售飲品、三明治等餐點，被視為茶餐廳的前身。自香港元朗起家的「華嫂冰室」，以菠蘿包、雞翼豬扒米線等熟食為招牌菜色，包括周潤發、譚詠麟等明星均為座上嘉賓。2019年3月，華嫂冰室進駐台北東區商圈，同樣提供經典料理，余文樂、周杰倫等明星也都在現場打卡現身，引發追星話題。

至於「華星冰室」，自香港灣仔起家，包括陳奕迅、楊千嬅等明星也都曾到訪用餐，在香港、澳門均有分店，店內主打80年代的復古情調，並於2020年登台，同樣選在東區商圈。華星冰室供應有至尊嫩滑炒蛋多士、港式功夫香滑奶茶、咖央西多、森美鹵脾、重口味一丁、雞翼煎蛋撈一丁等餐點，並針對台灣市場，獨家推出亞美利加牛肉漢堡、芝士焗豬柳飯等11款限定商品。

儘管開幕後就引起許多香港控、粉絲朝聖，但是兩間港式冰室的官方粉絲團在數個月前就已經停止更新，Google資訊上也都顯示為「永久停業」，低調退出市場。

華星冰室提供有芝士焗豬柳飯等餐點。圖／華星冰室提供
華星冰室提供有芝士焗豬柳飯等餐點。圖／華星冰室提供
華星冰室台灣店，同樣延續復古的裝潢情調。圖／華星冰室提供
華星冰室台灣店，同樣延續復古的裝潢情調。圖／華星冰室提供

香港 東區

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