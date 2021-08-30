余文樂、發哥也愛！ 東區「華嫂冰室、華星冰室」悄熄燈

來自香港、開幕前曾獲得陳奕迅、周潤發、余文樂等大量星光加持的「華嫂冰室」以及「華星冰室」，自於2019年開始陸續進駐台北東區，同樣都是提供香港茶餐廳常見的經典菜色與飲品。但近期發現2間餐廳都已經低調歇業，不再提供服務。

「冰室」起源自廣州，並於1950～1960年流行於香港，販售飲品、三明治等餐點，被視為茶餐廳的前身。自香港元朗起家的「華嫂冰室」，以菠蘿包、雞翼豬扒米線等熟食為招牌菜色，包括周潤發、譚詠麟等明星均為座上嘉賓。2019年3月，華嫂冰室進駐台北東區商圈，同樣提供經典料理，余文樂、周杰倫等明星也都在現場打卡現身，引發追星話題。

至於「華星冰室」，自香港灣仔起家，包括陳奕迅、楊千嬅等明星也都曾到訪用餐，在香港、澳門均有分店，店內主打80年代的復古情調，並於2020年登台，同樣選在東區商圈。華星冰室供應有至尊嫩滑炒蛋多士、港式功夫香滑奶茶、咖央西多、森美鹵脾、重口味一丁、雞翼煎蛋撈一丁等餐點，並針對台灣市場，獨家推出亞美利加牛肉漢堡、芝士焗豬柳飯等11款限定商品。