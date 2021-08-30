米其林一星「澀」最新力作  MINIMAL冰淇淋店試營運中

好羨慕台中人！2021米其林新科一星餐廳「澀 Sur-」最新力作，由獲得「米其林年輕主廚2021」大獎肯定的主廚林佾華（Ed）所擘劃的全新冰淇淋店MINIMAL，目前於台中市西區試營運中，疫情期間內用採預約制。

MINIMAL是冰淇淋甜點店，也是咖啡廳，原先預計於五月中旬進行試營運，因疫情升溫而延至6月中才開幕，開幕時僅提供外帶，一直到7月31日起才開放內用預約。

MINIMAL於官方臉書表示：「MINIMAL是一間以現代料理的思維做為主軸的冰淇淋甜點店。在這裡，每段時期會有不同的主題， 所有的風味設計都以此做為發想。」

好比「豆花」的創作概念，就是來自傳統豆花。MINIMAL表示，在傳統豆花中，好似大部分味道呈現都是以配料為主，豆花的味道時常被糖水、豐富的佐料所掩蓋，徒剩下口感的作用。

因此MINIMAL希望能將這道甜品的風味主軸放回豆香味。MINIMAL指出，他們

刻意將豆漿製成較濃厚的冰淇淋，搭配上白乳酪，以溫和酸味來明亮較深沈的黃豆香，並以焦糖甘蔗凍、脆米菓及薑味蛋白餅這些較輕盈的元素賦予層次與香氣。

MINIMAL

◎地址：台中市西區美村路一段133巷16號

◎營業時間：下午一點至晚上八點

◎固定店休每週二、三