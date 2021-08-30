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讀者9月號 劉邦如何創業？神奇團隊大揭祕

聯合報 / 台北訊
讀者9月號。「讀者」提供
讀者9月號。「讀者」提供

「劉邦的神奇創業團隊」最草根，有狗屠、布販、盜徒、馬車司機、葬儀吹簫等社會底層人物，卻能屢建奇功、封侯拜相，歸功劉邦識人善任和糾錯的江湖天賦？

《讀者》雜誌9月號還有許多古今中外人物和時興話題，如張大春談演技派演員石揮《細節中的細節》、張藝謀談日本導演高倉健《古典的風骨》、妮可基嫚在電影《時時刻刻》中飾演名作家吳爾芙的《容顏與生活的意義》、星空攝影家于廣浩堅持《不讀大學，人生會怎樣》。還有年薪百萬人民幣的投行菁英周芳博士在30多歲改作潛水攝影師《自由「潛」行》名聞全球、羅振宇談《規則越清晰就越好嗎》、賈伯斯的成功秘法《膠帶紙思維》。

行銷世界的《讀者》摘文來自海內外的知名作家和媒體，每本80元，在大型書店和網路書店販售，訂閱一年12期960元加贈一期，函附20元回郵，免費試閱《讀者》精選期刊一本，電話：02-27028599。

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