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蝦皮購物「9.9超級購物節」超過60款飲料1元起限時瘋搶

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
「9.9超級購物節」Apple MacBook Air M1活動限時瘋搶價，26,976元。圖／蝦皮購物提供
「9.9超級購物節」Apple MacBook Air M1活動限時瘋搶價，26,976元。圖／蝦皮購物提供

網購平台造節一波接一波，聰明消費者可得把握機會搶優惠，兼顧荷包與享受。在萬物皆漲唯有薪水不漲的此刻，就讓蝦皮購物「9.9超級購物節」超豐富的優惠好康，拯救你的錢包與生活品質。

「9.9超級購物節」暖身開跑至今好康連發，迎接9月更將迎來檔期第一波高潮，不僅9月1日當日限定每人加碼2張指定店家0元起免運券，還有「超便宜1元起」強勢回歸。9月1日凌晨0點富士拍立得底片、KOSE je l'aime氨基酸深層修護髮霜、萊爾富養樂多，限時1元瘋搶，另外更攜手星巴克、迷客夏、貢茶、圓石禪飲、小樽手作珈琲、cama café、署茗職茶@AtTea、樂台羽茶、摩斯漢堡、萊爾富、CITY CAFE等11大知名品牌，祭出「9元飲品全台喝」的超強優惠，總計將送上超過30萬杯的飲料最低9元的優惠，眾多好康讓你輕鬆喝到飽。9月9日當天更接力推出迷客夏、貢茶、圓石禪飲人氣手搖下殺9元、cama café中杯經典黑咖啡只要19元、署茗職茶@AtTea熱銷茶飲最低33元，抓住夏天尾巴，飲料狂粉千萬別錯過。

除了1元瘋搶，9月1日深夜0點到2點限定，商城8.5折券最高現折2,000元，LG話題新品PuriCare口罩型空氣清淨機上市價6,999元，搭配8.5折券省更多、居家必備GIGABYTE技嘉 FI32U電競螢幕疊加使用賣場折價券後破盤價只要29,850元。另外，更精選民眾日常捨不得下手的高單價3C產品如Apple AirPods Pro、Apple MacBook Air M1等下殺3.8折起，AirPods Pro最低3,000元有找，讓你想買就買免猶豫，現在就設下提醒鬧鐘。

而9月1日至9月8日每天21點蝦皮站內遊戲「蝦搖一波」也邀你一起瘋搖，9月9日當天再加碼0點、12點、18點、21點共4個場次，只要上線遊玩就有機會以0元暢飲迷客夏、貢茶、圓石禪飲、Teabar的明星手搖茶飲，還有機會用99元的驚喜價大喝星巴克，讓星巴克特大杯冰美式咖啡、星巴克中杯冷萃咖啡、星巴克中杯冰那堤、星巴克中杯巧克力可可碎片星冰樂。

「9.9超級購物節」LG話題新品PuriCare口罩型空氣清淨機上市價6,999元，搭配8.5折券現省破千元。圖／蝦皮購物提供
「9.9超級購物節」LG話題新品PuriCare口罩型空氣清淨機上市價6,999元，搭配8.5折券現省破千元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」攜星巴克等11大品牌狂歡，30萬杯飲品１元起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」攜星巴克等11大品牌狂歡，30萬杯飲品１元起。圖／蝦皮購物提供
「9.9超級購物節」Apple AirPods Pro下殺3.8折，3,000元有找。圖／蝦皮購物提供
「9.9超級購物節」Apple AirPods Pro下殺3.8折，3,000元有找。圖／蝦皮購物提供
「9.9超級購物節」KOSE je l'aime氨基酸深層修護髮霜，9月1日凌晨0點限時超便宜1元瘋搶。圖／蝦皮購物提供
「9.9超級購物節」KOSE je l'aime氨基酸深層修護髮霜，9月1日凌晨0點限時超便宜1元瘋搶。圖／蝦皮購物提供

星巴克 蝦皮購物 咖啡

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