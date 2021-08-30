日月潭再添新打卡景點 承億文旅下月底臨潭迎賓
承億文旅逆勢插旗日月潭，新旅店「潭日月」坐擁文武廟前臨潭第一排的無死角美景，與在地文化信仰結合，打造「以文武共習的東方美學」主題的文創旅店，預計9月30日起試營運迎賓，中等房價入市，首年目標7成住房率。
文武廟的香客大樓「景聖樓」，2020年因不敵疫情及陸客縮減而熄燈，得天獨厚的地點，不僅擁有日月潭最佳景觀，更具有深厚人文底蘊；最終由承億文旅歷經激烈角逐後，以「東方美學設計風格及宗廟信仰文創化提案」奪得進駐經營機會。
承億文旅表示，「潭日月」歷時一年精心打造，成為日月潭第一家由連鎖文創品牌經營的文創旅店，可望吸納高端國旅並為日月潭注入文創氣息。
新旅店樓上樓下共7層樓，設有48間客房、7種房型中等房價約6000元；保留飯店舊有的建築結構，將飯店外觀噴灰，讓休閒飯店自然融入地景，彷彿靜謐的灰色雕塑，隱入日月潭邊的湖光山色，又在建築物開口及動線作微調整，把日月潭最好的風水景緻，留給到來的旅客。
承億文旅創辦人戴俊郎表示，「承億文旅透過旅店整合文武廟與日月潭周邊的文化、生態、產業、以及觀光資源。」自然要以現代東方調性著手，這座猶如一座山中書院的空間，繼續保留東方文化意象，接納日月潭的生態。
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