巧克力3.8倍！漢堡王「Pocky贅沢巧克力聖代」限時登場

繼在2020年推出Kitkat聯名聖代之後，「漢堡王」今年首度攜手日本巧克力品牌「Pocky」，自8月30日起獨家推出全新產品「贅沢巧克力聖代」，讓奶香冰淇淋聖代，與Pocky奢華牛奶巧克力棒、玉米脆片，共同混搭出香甜的消暑滋味。另外漢堡王還與虎牌啤酒合作，推出大人限定的「雞＋酒」組合，增添用餐時光的微醺享受。

口味眾多的Pocky巧克力棒，是許多甜食愛好者都喜歡的經典點心。此次漢堡王與Pocky首度合作推出的台灣限定甜品「贅沢巧克力聖代」，以漢堡王冰淇淋聖代為基礎，並加上巧克力增量3.8倍的Pocky奢華牛奶巧克力棒，以及酥脆的玉米脆片，再淋上濃郁巧克力醬，創造出豐富且多層次的口感，每杯售價65元，套參加購價則為55元，採限店限時供應。（微風南山、微風北車、欣欣、新師大、一航、樹林、竹科台積、美光、南科台積店均無販售）

另外漢堡王也攜手虎牌啤酒，推出18歲以上限定的「雞加酒-1°C冰釀行程」。即日起至漢堡王門市，可購買「水牛城辣雞翅（4翅4腿）＋虎牌冰釀啤酒1罐」的水牛城組合方案，每套219元；還有「黃金雞翅（4翅4腿）＋虎牌冰釀啤酒1罐」的BK黃金行程方案，每套179元，適合追求微醺感的民眾。（一航站、兒童樂園、交大店、中央店、大里店、竹科台積P1店、台中美光、南科台積均無販售）

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