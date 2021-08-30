月餅開戰少數漲 高雄飯店提前開賣搶攻市場
疫情趨緩，各業拚中秋檔期復振經濟，高雄各大飯店提早力推自家月餅，有飯店甚至已銷售一空，但今年受原物料、包材等費用漲價影響，也反映在月餅價格上，少數月餅禮盒漲100至200元不等。
中秋節時會製作月餅饋贈萬名員工的中鋼公司，今天因應防疫，首度沒做月餅，攺發福利金，讓不少常託中鋼員工搶購月餅的民眾向隅。不過其他百貨飯店為搶秋節商機，今年不只提早開賣，也特別改款上市，爭取營收，
漢來大飯店看好今年中秋送禮商機，推出「情月典藏」、「情月風雅」二款月餅禮盒，且提前開賣，不但口味創新，包裝也從紙材改為壓克力材質，月餅吃完能當收納盒收藏，約一個月賣掉5.2萬盒。
老字號高雄國賓飯店以名畫「夜宴圖」設計包裝，推出「典藏夜宴」、「夜宴中秋」兩款禮盒，已售出7成。高雄圓山飯店則限量推出「圓山音樂寶盒」、「圓山茗茶玉盤」兩款月餅禮盒，分別為廣式月餅及創意口味流心月餅，早鳥優惠階段搶了不少訂單，另款經典鳳梨酥，也十分暢銷。
福容大飯店改版的精美外盒及傳統搭配創新口味，一直受消費者喜愛，今年銷售目標為1萬6000組，全數銷售完畢。由於原物料上漲及改版外盒包裝，每盒調漲200元，仍賣得精光。高雄翰品酒店的月餘開賣不到一個月也銷售一空。
麗尊酒店今年推出「月夕秋禮 ─ 綠豆椪禮盒」搶攻市場，已銷售千盒以上。義大皇家酒店與義大天悅飯店今年聯手推出「義大詠月禮盒」，採用「時尚金」作為禮盒主色，有鹹香奢華味的「XO干貝」等四款廣式月餅，搭配特製款西點「義巧酥」，還有多國風味濾掛咖啡，銷售一空。
高雄福華大飯店今年推出「映月月餅禮盒」，有六種口味選擇，包括桂圓棗泥、松子蓮蓉等經典傳統口味，還有蔓越莓五穀及烏龍茶脆梅及及西式風味的伯爵茶金柚及奶黃火山豆。多那之咖啡蛋糕烘焙連鎖店推出經典的金煌酥、波蘿蛋黃酥以及親民蛋黃酥組等，主打健康清爽口味，鹹蛋黃與烏豆沙鹹甜滋味更顛覆傳統月餅印象。今年還推出加價499元購限量太空風格茶具組和88元兩杯防疫飲品選擇。
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