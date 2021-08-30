月餅開戰少數漲 高雄飯店提前開賣搶攻市場

疫情趨緩，各業拚中秋檔期復振經濟，高雄各大飯店提早力推自家月餅，有飯店甚至已銷售一空，但今年受原物料、包材等費用漲價影響，也反映在月餅價格上，少數月餅禮盒漲100至200元不等。

中秋節時會製作月餅饋贈萬名員工的中鋼公司，今天因應防疫，首度沒做月餅，攺發福利金，讓不少常託中鋼員工搶購月餅的民眾向隅。不過其他百貨飯店為搶秋節商機，今年不只提早開賣，也特別改款上市，爭取營收，

漢來大飯店看好今年中秋送禮商機，推出「情月典藏」、「情月風雅」二款月餅禮盒，且提前開賣，不但口味創新，包裝也從紙材改為壓克力材質，月餅吃完能當收納盒收藏，約一個月賣掉5.2萬盒。

老字號高雄國賓飯店以名畫「夜宴圖」設計包裝，推出「典藏夜宴」、「夜宴中秋」兩款禮盒，已售出7成。高雄圓山飯店則限量推出「圓山音樂寶盒」、「圓山茗茶玉盤」兩款月餅禮盒，分別為廣式月餅及創意口味流心月餅，早鳥優惠階段搶了不少訂單，另款經典鳳梨酥，也十分暢銷。

福容大飯店改版的精美外盒及傳統搭配創新口味，一直受消費者喜愛，今年銷售目標為1萬6000組，全數銷售完畢。由於原物料上漲及改版外盒包裝，每盒調漲200元，仍賣得精光。高雄翰品酒店的月餘開賣不到一個月也銷售一空。

麗尊酒店今年推出「月夕秋禮 ─ 綠豆椪禮盒」搶攻市場，已銷售千盒以上。義大皇家酒店與義大天悅飯店今年聯手推出「義大詠月禮盒」，採用「時尚金」作為禮盒主色，有鹹香奢華味的「XO干貝」等四款廣式月餅，搭配特製款西點「義巧酥」，還有多國風味濾掛咖啡，銷售一空。