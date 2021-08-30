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威士忌教父查理．麥克林選桶 艾德麥康聯名酒限量開搶
為慶祝威士忌教父查理．麥克林（Charles MacLean）擔任艾德菲（Adelphi）酒業集團顧問滿28年，艾德菲與查理．麥克林攜手，獻上艾德麥康酒廠的首次名人聯名酒款——由威士忌教父查理．麥克林親自選桶裝瓶，推出全球限量1,333瓶的「艾德菲x艾德麥康查理榮耀選桶」。
享譽國際的蘇格蘭威士忌品牌艾德菲酒業集團，自1993年起聘請知名威士忌作家查理．麥克林為集團首席顧問，多年來發行無數款高品質頂級單一桶威士忌，是蘇格蘭目前最受讚賞的威士忌裝瓶廠之一。
「艾德菲x艾德麥康查理榮耀選桶」，來自坐落於蘇格蘭高地（Highland）西側艾德麥康半島的艾德麥康酒廠，精選初次雪莉桶，酒精濃度59.3%，品飲層次分明，酒質油潤厚實，散發濃郁熱帶水果與肉豆蔻辛香，迷人的海風氣息與煙燻風味繚繞，鮮明的艾德麥康個性令人著迷。
全球首席權威蘇格蘭威士忌大師查理．麥克林，擁有雄厚威士忌知識，出版過多本享譽國際的經典威士忌著作如《蘇格蘭威士忌口袋指南（The Pocket Guide to Scotch Whisky, 1992）》、《麥芽威士忌（Malt Whisky）》及《蘇格蘭威士忌：酒的故事（Scotch Whisky—a liquid story）》等，皆為威士忌愛好者的必備書籍。
2010年時獲選《London Times》給予查理．麥克林「全球蘇格蘭威士忌權威」美譽。2021年因其對蘇格蘭威士忌產業的卓越貢獻，查理．麥克林獲英國女王頒發大英帝國勳章（Most Excellent Order of the British Empire）之MBE員佐勳章，艾德菲酒業以此酒款紀念這無比崇高的榮耀。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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