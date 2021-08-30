潮流迷注意了！UNIQLO跨界Ｗhite Ｍountaineering細節搶先曝光

屢屢聯名都會創造話題的UNIQLO不讓競爭對手H&M專美於前，也在日前的線上秋冬新品媒體活動之際，公布將與兼具時尚與潮流感的品牌Ｗhite Ｍountaineering跨界，細節也在最新一期的「LifeWear」雜誌揭露，讓消費者都很期待上市日期到來。

由設計師相澤陽介 (Yosuke Aizawa)在2006年創立品牌White Mountaineering，自2016年起於巴黎時裝周發表服裝系列，擅長把戶外服裝的機能性結合流行元素，因此深受時裝迷和潮流人士的喜愛。而在新冠肺炎疫情之後，生活型態在全球都有著巨變，而戶外活動的服飾需求增加，UNIQLO看見市場潛力與變化，於是選在這季和White Mountaineering進行首次合作。在 最新一期的「LifeWear」雜誌裡，設計師相澤陽介也透過訪談，親自來介紹這次的聯名細節。

Ｗhite Ｍountaineering設計師相澤陽介親自揭露與UNIQLO聯名細節，並身穿特級極輕羽絨寬版外套2,990元。圖／摘自UNIQLO官網

相澤陽介提到以「 循環」為主軸，不僅指產品相關的循環，也包含了不同世代、 文化傳統和製衣方式的循環。所以合作系列不僅有男裝，也有女裝和童裝，強調「 家庭」為主題。也因為相澤陽介有3個孩子，所以他也希望能透過服裝與這一代年輕人建立溝通。所以White Mountaineering從可永續發展的角度出發，希望製作出耐久穿的衣物。而在UNIQLO不僅可以購買衣服,，還可以拿回UNIQLO進行回收，相澤陽介說「服裝的未來能像這樣循環，那就再好不過了」。

Ｗhite Ｍountaineering與UNIQLO聯名系列Hybrid羽絨連帽外套4,990元。圖／摘自UNIQLO官網

相澤陽介還提到在做衣服的時非常重視衣服不能只追求好看還要好穿，基於這樣的考量，聯名系列推出一款Hybrid羽絨連帽外套，胸前有兩個口袋，並附有防水拉鍊的設計。胸前附口袋的款式在UNIQLO原有的羽絨外套中並不常見，這款外套不僅追求保暖舒適等功能性，並增添軍裝風格的元素，同時又不會太強調戶外感，力求打造平衡的設計，讓經典款也能穿出風格。而且全黑配色，在任何情境下都很百搭，品牌的目標是讓它成為經得起時間考驗的單品。除此之外，本次聯名系列還推出了刷毛外套等，包含男裝、女裝及童裝，預計10月中旬上市。