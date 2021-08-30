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美網奪冠大熱門「喬帥」喬克維奇 先奪HUBLOT品牌大使

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
網壇球王喬科維奇成為宇舶表品牌大使，配戴Big Bang Meca 10藍陶瓷腕表，68萬4,000元。圖／宇舶表提供
網壇球王喬科維奇成為宇舶表品牌大使，配戴Big Bang Meca 10藍陶瓷腕表，68萬4,000元。圖／宇舶表提供

2021年度的美國網球公開賽即將開打，在西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）和「費爸」費德勒（Roger Federer）都缺席的狀況下，賽爾維雅球王「喬帥」喬克維奇（Novak Djokovic）被看好奪冠。而今年已經拿下澳網、法網和溫網冠軍的他，若再拿下美網，將達成包辦年度4大滿貫賽冠軍的紀錄。在美網開打前夕，這位世界排名第一的網球強將宣布加入宇舶表（HUBLOT）品牌大使的行列，成為繼足球王比利，牙買加閃電博爾特和高爾夫球王達斯汀強生後，另一位代表宇舶精神在運動界發光發熱的傳奇人物。

「我為加入宇舶而感到自豪，能和比利及博爾特的傳奇運動員成為同一家族，並分別在各自的領域開創傲人紀錄，而我的目標為開創世界網球球壇的新記錄，因此非常期待能和宇舶表攜手創造更多令人驚奇的作品。」喬克維奇表示。截至目前為止，他贏得20座大滿貫冠軍（與費德勒、納達爾並列第一），其中包含9座澳網單打冠軍，此外還贏得了36座大師賽冠軍（與納達爾並列第一）。同時，喬科維奇是史上第8位全滿貫和公開賽時代，第一位至少兩次拿下四大滿貫賽事冠軍的男子選手。他自2014年到2020年期間曾代言日本品牌精工表。

網壇球王喬科維奇成為宇舶表品牌大使，配戴Big Bang Meca 10藍陶瓷腕表，68萬4,000元。圖／宇舶表提供
網壇球王喬科維奇成為宇舶表品牌大使，配戴Big Bang Meca 10藍陶瓷腕表，68萬4,000元。圖／宇舶表提供
網壇球王喬科維奇成為宇舶表品牌大使，配戴Big Bang Meca 10藍陶瓷腕表，68萬4,000元。圖／宇舶表提供
網壇球王喬科維奇成為宇舶表品牌大使，配戴Big Bang Meca 10藍陶瓷腕表，68萬4,000元。圖／宇舶表提供
網壇球王喬科維奇成為宇舶表品牌大使，配戴Big Bang Meca 10藍陶瓷腕表，68萬4,000元。圖／宇舶表提供
網壇球王喬科維奇成為宇舶表品牌大使，配戴Big Bang Meca 10藍陶瓷腕表，68萬4,000元。圖／宇舶表提供

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