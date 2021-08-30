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美食挖挖挖！晴光商圈 TOP10 熱門美食 小小一區覓食超方便

聯合新聞網 / MENU美食誌

TOP 10 / 晴光紅豆餅

雙城街12巷16-1號

台北人氣紅豆餅「晴光紅豆餅」就在晴光市場啦！皮薄又脆、內餡超滿！每每經過就會被香味吸引！口味有招牌紅豆、爆漿奶油與限量蘿蔔絲。使用萬丹紅豆吃起來不會太甜，又吃得到紅豆顆粒！一顆只要12元真的是佛心價，還買十送一！（MENU美食誌zzz提供）

TOP 9 / Necessary Workshop

雙城街43巷33號1樓

隱藏在民宅之間的文青咖啡廳，不限時、環境超好超療癒！位子不多，但每桌都有距離不會有擁擠感，還有沙發座位！蛋糕的濕潤度與甜度都拿捏得很好，甜點品項會當日公佈在IG。目前開放內用每組只接待1~2位客人，低消為一杯飲品哦！（MENU美食誌吃貨金仔吃飽飽🍡提供）

TOP 8 / 鴻水餃牛肉麵

雙城街12號

在餃子特輯裡出現過的重口味韭菜水餃！整間店只賣韭菜水餃跟牛肉麵，十顆60元的水餃裡只包著滿滿的韭菜，皮薄透且偏小顆！再沾取一旁的蒜醬油非常對味！是許多外國觀光客會來朝聖的小吃（MENU美食誌Victor提供）

TOP 7 / 台灣人ㄟ脆皮鮮奶甜甜圈

雙城街17巷24號

讓大家為之瘋狂的脆皮鮮奶甜甜圈總店也是在晴光！炸得酥酥脆脆的甜甜圈外層再裹上薄薄奶粉，一入口的麵粉香與奶粉香，讓人一口一口停不下來！除了原味外還有多種口味，全部都是甜甜價25元呦（MENU美食誌林琦琦提供）  

TOP 6 / 鶏そば本舗【梓山azusayama】

雙城街15-5號

雞蕎麥本舖梓山是鷹流旗下的拉麵店，專賣清雞湯拉麵。使用投幣式自助點餐機，店員會再來詢問湯的鹹度及麵條種類！鹹度有日式和台式、麵條有粗細可選！濃厚白雞麵的湯頭真的很濃郁，雞叉燒非常嫩！新品雞肉飯沙拉及涼麵令人耳目一新！（MENU美食誌Jill提供）

TOP 5 / 麗芳老樓

雙城街18巷15號

如果你是吃氣氛的人，那麼這間你一定愛！從午餐、下午茶到晚餐都有供餐！甜點必吃酒香提拉米蘇，使用了咖啡酒、葡萄酒與馬斯卡彭乳酪製作，酒香非常濃郁順口！檸檬塔酸度很可以，頂部稍微炙烤過，烙出美麗的花紋！（MENU美食誌Ayu提供）  

TOP 4 / 麵屋壹慶

雙城街32-2號

自從疫情三級警戒就持續休店，終於在八月初回歸啦！豚骨系列湯頭是泡系拉麵，覆蓋了一層可以保溫的泡泡，湯頭喝起來也很濃郁！清湯醬油湯頭不是泡系拉麵呦！麵條硬度很剛好，叉燒軟嫩美味！但是店面位子不多常常要排隊呦！ （MENU美食誌Meanna Wu提供）

TOP 3 / 双妹嘜養生甜品

農安街2巷20-33號

想吃港式甜品晴光市場也有啦！燉奶就是用蛋白燉牛奶，口感與奶酪相似。紫米芝麻燉奶必吃，燉奶有著濃郁奶香，絲毫不會過甜，軟嫩入口即化！芝麻糊洋溢著芝麻香氣且濃稠，紫米口感紮實、溫潤！草莓燉奶是冬季限定呦！（MENU美食誌Bannie提供）

TOP 2 / 黃記魯肉飯

中山北路二段183巷28號

在滷肉飯排行榜勇奪第三名的黃記滷肉飯！米飯香Q，淋上鹹香滷汁與肥瘦恰到好處的滷肉！懷舊古早味是許多人的心頭好！再點個滷白菜或是筍絲就是完美的一餐！（MENU美食誌🍄🍄姑姑咕咕叫🎊🎉提供）  

TOP 1 / 十巷咖哩

雙城街10巷25-1號

奪下兩次咖哩排行榜冠軍的十巷咖哩！風味佳、CP值高、老闆又熱情是客人頻頻回訪的原因！雙拼咖哩有豬排加上兩塊唐揚雞，只要175元！ 青菜與沙拉中和了炸物的膩感，咖哩口味偏辣，飯跟咖哩可以無限續加！是學生與上班族的好夥伴！（MENU美食誌SUKAHAZAN提供）

防疫期間餐廳營業時間及內用制度可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！

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