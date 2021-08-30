美食挖挖挖！晴光商圈 TOP10 熱門美食 小小一區覓食超方便
TOP 10 / 晴光紅豆餅
雙城街12巷16-1號
TOP 9 / Necessary Workshop
雙城街43巷33號1樓
TOP 8 / 鴻水餃牛肉麵
雙城街12號
在餃子特輯裡出現過的重口味韭菜水餃！整間店只賣韭菜水餃跟牛肉麵，十顆60元的水餃裡只包著滿滿的韭菜，皮薄透且偏小顆！再沾取一旁的蒜醬油非常對味！是許多外國觀光客會來朝聖的小吃（MENU美食誌Victor提供）
TOP 7 / 台灣人ㄟ脆皮鮮奶甜甜圈
雙城街17巷24號
讓大家為之瘋狂的脆皮鮮奶甜甜圈總店也是在晴光！炸得酥酥脆脆的甜甜圈外層再裹上薄薄奶粉，一入口的麵粉香與奶粉香，讓人一口一口停不下來！除了原味外還有多種口味，全部都是甜甜價25元呦（MENU美食誌林琦琦提供）
TOP 6 / 鶏そば本舗【梓山azusayama】
雙城街15-5號
TOP 5 / 麗芳老樓
雙城街18巷15號
如果你是吃氣氛的人，那麼這間你一定愛！從午餐、下午茶到晚餐都有供餐！甜點必吃酒香提拉米蘇，使用了咖啡酒、葡萄酒與馬斯卡彭乳酪製作，酒香非常濃郁順口！檸檬塔酸度很可以，頂部稍微炙烤過，烙出美麗的花紋！（MENU美食誌Ayu提供）
TOP 4 / 麵屋壹慶
雙城街32-2號
TOP 3 / 双妹嘜養生甜品
農安街2巷20-33號
TOP 2 / 黃記魯肉飯
中山北路二段183巷28號
在滷肉飯排行榜勇奪第三名的黃記滷肉飯！米飯香Q，淋上鹹香滷汁與肥瘦恰到好處的滷肉！懷舊古早味是許多人的心頭好！再點個滷白菜或是筍絲就是完美的一餐！（MENU美食誌🍄🍄姑姑咕咕叫🎊🎉提供）
TOP 1 / 十巷咖哩
雙城街10巷25-1號
奪下兩次咖哩排行榜冠軍的十巷咖哩！風味佳、CP值高、老闆又熱情是客人頻頻回訪的原因！雙拼咖哩有豬排加上兩塊唐揚雞，只要175元！ 青菜與沙拉中和了炸物的膩感，咖哩口味偏辣，飯跟咖哩可以無限續加！是學生與上班族的好夥伴！（MENU美食誌SUKAHAZAN提供）
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