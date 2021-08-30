中秋月餅獻禮特輯！精選8間蛋黃酥、鳳梨酥 冠軍麵包店月餅當天開賣就完售
月餅點點名！皮酥蛋黃澄，一口咬下香氣十足的蛋黃酥在哪裡？同時收錄美味鳳梨酥、老公餅！近期因中秋月餅大熱門，一頁式月餅訂購網站詐騙猖獗！本篇將店名旁附上「僅此一家，別無分店」，下單前請再謹慎檢查！
基隆市/仁愛區
佳德鳳梨酥 <僅此一家，別無分店>
台北市/松山區
台北市/松山區
不二糕餅（不二製餅）<僅此一家，別無分店>
台中市/南屯區
榮泉餅店<僅此一家，別無分店>
台中市/神岡區
彰化縣/彰化市
不二坊<僅此一家，別無分店>
彰化縣/彰化市
台南市/佳里區
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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