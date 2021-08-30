中秋月餅獻禮特輯！精選8間蛋黃酥、鳳梨酥 冠軍麵包店月餅當天開賣就完售

台北人氣紅豆餅「晴光紅豆餅」就在晴光市場啦！皮薄又脆、內餡超滿！每每經過就會被香味吸引！口味有招牌紅豆、爆漿奶油與限量蘿蔔絲。使用萬丹紅豆吃起來不會太甜，又吃得到紅豆顆粒！一顆只要12元真的是佛心價，還買十送一！

2021-08-30 16:18