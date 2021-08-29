全面限時9折！GREEN & SAFE推出4款「MASA主廚料理包」
已經多次推出名廚料理的永豐餘生技GREEN & SAFE，本季邀請日籍人氣主廚MASA山下勝，攜手推出照燒雞肉豆腐漢堡排、和風野菇拌飯醬等4款冷凍即時料理。另外為慶祝山海樓於本屆米其林再度獲得一星與綠星獎肯定，GREEN & SAFE也限時推出全通路9折的優惠。
GREEN & SAFE所推出的「名廚家常菜」系列，已經攜手過MUME名廚林泉、亞洲最佳女主廚陳嵐舒、AKAME主廚彭天恩等各方名廚。此次最新合作的日籍主廚MASA山下勝，來台定居已經超過15年，標榜利用新鮮健康的食材，做出有幸福感的料理，包括臉書、Youtube頻道都超過百萬人追蹤，並出版十餘本的中文食譜書，在台灣擁有高度人氣。
本次雙方合作推出的4款料理，概念來自於MASA主廚兒時的餐桌記憶。「照燒雞肉豆腐漢堡排」是從雞絞肉串燒獲得的靈感，將漢堡肉從傳統的牛絞肉、洋蔥等食材，替換為雞絞肉、豆府、山藥泥等食材調製，並加入照燒醬調味，熱量較低也具有鬆軟感，每包185元。「和風野菇拌飯醬」選5種秋天菇類、牛蒡、紅蘿蔔等根莖類蔬菜作為拌飯醬，能為白飯增添變化感，每包135元。
「牛肉黑咖哩」則是選用好侍咖哩粉，搭配洋蔥、蘋果等食材拌炒，並加入澳洲放牧草飼牛腩，以70%黑巧克力、波特酒調味，帶有日式歐風咖哩的優雅感，每包185元。另外一款「豚肉蔬菜味噌湯」則是依照MASA故鄉神奈川的吃法，將白味噌、赤味噌作為湯底，並加入蒜泥調味，搭配上煎烤過的台灣正黑豬五花肉，以及牛蒡、蘿蔔等蔬菜，帶來溫暖醇厚的風味，每包165元。
除了推出新系列冷凍包外，為慶祝山海樓連續3年獲得米其林一星，以及首屆綠星獎的肯定，身為唯一食材制定供應商的GREEN & SAFE，也限時推出慶祝方案，即日起至9月12日期間，可享全通路9折的優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言