全面限時9折！GREEN & SAFE推出4款「MASA主廚料理包」

已經多次推出名廚料理的永豐餘生技GREEN & SAFE，本季邀請日籍人氣主廚MASA山下勝，攜手推出照燒雞肉豆腐漢堡排、和風野菇拌飯醬等4款冷凍即時料理。另外為慶祝山海樓於本屆米其林再度獲得一星與綠星獎肯定，GREEN & SAFE也限時推出全通路9折的優惠。

GREEN & SAFE所推出的「名廚家常菜」系列，已經攜手過MUME名廚林泉、亞洲最佳女主廚陳嵐舒、AKAME主廚彭天恩等各方名廚。此次最新合作的日籍主廚MASA山下勝，來台定居已經超過15年，標榜利用新鮮健康的食材，做出有幸福感的料理，包括臉書、Youtube頻道都超過百萬人追蹤，並出版十餘本的中文食譜書，在台灣擁有高度人氣。

本次雙方合作推出的4款料理，概念來自於MASA主廚兒時的餐桌記憶。「照燒雞肉豆腐漢堡排」是從雞絞肉串燒獲得的靈感，將漢堡肉從傳統的牛絞肉、洋蔥等食材，替換為雞絞肉、豆府、山藥泥等食材調製，並加入照燒醬調味，熱量較低也具有鬆軟感，每包185元。「和風野菇拌飯醬」選5種秋天菇類、牛蒡、紅蘿蔔等根莖類蔬菜作為拌飯醬，能為白飯增添變化感，每包135元。

「牛肉黑咖哩」則是選用好侍咖哩粉，搭配洋蔥、蘋果等食材拌炒，並加入澳洲放牧草飼牛腩，以70%黑巧克力、波特酒調味，帶有日式歐風咖哩的優雅感，每包185元。另外一款「豚肉蔬菜味噌湯」則是依照MASA故鄉神奈川的吃法，將白味噌、赤味噌作為湯底，並加入蒜泥調味，搭配上煎烤過的台灣正黑豬五花肉，以及牛蒡、蘿蔔等蔬菜，帶來溫暖醇厚的風味，每包165元。