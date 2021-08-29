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獨／等了14年！西門50年涼麵「瓊芳居」重新開幕

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
歷經14年的休息，瓊芳居已經重新營業。圖／取自瓊芳居粉絲頁
歷經14年的休息，瓊芳居已經重新營業。圖／取自瓊芳居粉絲頁

清爽的「涼麵」是許多人在炎夏時的用餐好選擇。位於西門商圈萬年大樓地下室的老字號涼麵店「瓊芳居」，歷經14年的「暫停營業」之後，已經於今年7月重新開幕，提供涼麵、撚麵與多道小菜，讓老顧客能夠重溫飄香50年的回憶。網友也表示「我已經等到天荒地老了」、「超懷念的 好感動」

開業已經約50年的「瓊芳居」，店內涼麵是以雞蛋麵體搭配上特製川味醬料、辣油調製而成，不添加芝麻醬、花生醬或芥末醬，滋味清爽，每碗售價50／65元，另外還有川味系乾拌麵「瓊芳撚麵」可供選擇，每碗45元。相較於過去提供20～30種的小菜，重新開幕的瓊芳居現僅提供麻油豆包、涼拌黃瓜，以及湯燒川耳等3樣小菜。其中「湯燒川耳」，口味以店內原有的麻辣凍雞口味為基礎所設計，乃是全新的菜色，另外亦提供有蘿蔔湯。

店長表示，2007年時，因老闆娘身體不適所以暫停歇業14年，隨著老闆娘身體好轉後又重新開張；原訂去年就要開幕，但因疫情而延後至今年7月，也因店內空間較小，所以僅提供一席的內用區，多以外帶為主。店長也表示，在休業期間，有多處網拍、團購都標榜販售瓊芳居的涼麵產品，甚至號稱是家族親戚，但其實都是未經許可的冒用行為，請民眾認明真正的老店。

全新推出的「湯燒川耳」，是以麻辣凍雞口味為基礎所設計。圖／取自瓊芳居粉絲頁
全新推出的「湯燒川耳」，是以麻辣凍雞口味為基礎所設計。圖／取自瓊芳居粉絲頁
瓊芳涼麵主打清爽的四川口味，獲得許多民眾的喜愛。圖／取自瓊芳居粉絲頁
瓊芳涼麵主打清爽的四川口味，獲得許多民眾的喜愛。圖／取自瓊芳居粉絲頁

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