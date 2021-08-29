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餐桌變可愛！老協珍Hello Kitty玻璃杯、爭鮮公仔上桌

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
老協珍攜手三麗鷗，推出限量版「熬雞精Hello Kitty歡慶禮盒」，每盒2,980元。圖／老協珍提供
老協珍攜手三麗鷗，推出限量版「熬雞精Hello Kitty歡慶禮盒」，每盒2,980元。圖／老協珍提供

可愛的卡通元素，一直是擄獲粉絲目光的焦點。80年老店「老協珍」，今年跨界攜手三麗鷗，推出限量版「熬雞精Hello Kitty歡慶禮盒」，其中包括全台首度販售的Hello Kitty立體萌臉造型雙層玻璃杯，適合粉絲蒐藏。另外「爭鮮」也新推出代表冒險精神的「極限挑戰」系列公仔，讓不同的壽司化身為太空人、反恐特警等職業，共有7種不同造型。

老協珍過去曾經推出卡娜赫拉的小動物、Hello Kitty等聯名產品，均引發熱烈討論。本次推出的Hello Kitty立體萌臉造型雙層玻璃杯，使用Hello Kitty的臉蛋作為設計元素，全程以手工製作，再添加充滿歡慶感的彩花作為點綴，兼具可愛感與實用性。禮盒內並搭配有26包熬雞精，每套2,980元，限量1,888組。

自8月30日至10月17日，爭鮮則是於爭鮮迴轉壽司、SUSHiPLUS推出全新系列的「極限挑戰」公仔，每週推出一款，共計7種不同造型，分別為太空人（鮪魚俠）、極限雪板（竹莢丸子）、反恐特警（玉子太郎）、極地冒險（伊賀鮭子）、忍者（清水福鮭）、潛水員（海老美蝦）與賽車手（稻荷小武）。凡單筆消費300元，即可以90元加購1隻。

造型可愛的「Hello Kitty立體萌臉造型雙層玻璃杯」。圖／老協珍提供
造型可愛的「Hello Kitty立體萌臉造型雙層玻璃杯」。圖／老協珍提供
爭鮮推出7款不同造型的「極限挑戰」系列公仔。圖／爭鮮提供
爭鮮推出7款不同造型的「極限挑戰」系列公仔。圖／爭鮮提供

Hello Kitty 太空人 爭鮮

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