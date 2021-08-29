不愧是帶貨女王！Jennie的畢業照T恤一上架馬上賣光

韓國女團BLACKPINK人氣居高不墜，四位成員因為特色鮮明也各自擁有一票死忠粉絲，更是受到國際精品大牌的青睞，分別為CHANEL、DIOR、CELINE和Saint Laurent的代言、品牌大使，享有極高的全球知名度。最近滑板文化線上雜誌《Jenkem》也許就是嗅到她們的高人氣漢代貨力，居然推出以BLACKPINK成員Jennie為主題的T-Shirt，而且使用的肖像照非常有趣，果然一上架就掀起一波搶購收藏潮！

這次《Jenkem》推出的白色T-Shirt，正中央印上Jennie的高中畢業大頭照，旁邊還可以看到「Jen Kim」、「Yes, like the magazine」等字樣，巧妙把Jennie Kim和Jenkem結合在一起，而且選擇畢業照的設計理念更是非常特別和增添稀有性，畢竟已經是當紅巨星的Jennie要什麼美照沒有？但有別於成千上萬的拍攝企劃，畢業照還是最顯純粹。

這件T-Shirt售價30美元，在雜誌官網上一開賣就馬上銷售一空。如果粉絲們還想購買的話，可以持續留意後續補貨的可能與進度。