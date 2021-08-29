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文姿云穿搭照化身網球甜心 網讚「初戀型美女」！
今年在東京奧運勇奪空手道55公斤量級銅牌的文姿云，因為在比賽中的好表現和清新脫俗的外表而備受注目。在她回國隔離結束後一連串的訪問與拍攝計畫也都在進行中，最近她更在IG上分享一組超陽光的穿搭照，化身網球甜心，再度秀出「簡直可以出道」的超強魅力！
文姿云練的雖然是空手道，但在最新曝光的一組照片中，綁著公主頭的她換上一身網球風格polo洋裝，搭配藍天白雲的背景，展現運動甜心滿滿活力，也讓網友大讚「不愧是空手道女神，穿什麼都好看」、「漂亮的太過分了！」還有人封她為「初戀型美女」。
這身服裝出自Marc Jacobs早秋系列，主打明亮色彩，除了文姿云身上的鋼青藍之外，還有青草綠和海棠粉可選擇。另外還有多種顏色的品牌Logo T恤、運動五分褲、束口褲等單品，都是很舒適休閒的設計。
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