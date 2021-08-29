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文姿云穿搭照化身網球甜心 網讚「初戀型美女」！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
草綠色網球洋裝，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
草綠色網球洋裝，14,900元。圖／Marc Jacobs提供

今年在東京奧運勇奪空手道55公斤量級銅牌的文姿云，因為在比賽中的好表現和清新脫俗的外表而備受注目。在她回國隔離結束後一連串的訪問與拍攝計畫也都在進行中，最近她更在IG上分享一組超陽光的穿搭照，化身網球甜心，再度秀出「簡直可以出道」的超強魅力！

文姿云練的雖然是空手道，但在最新曝光的一組照片中，綁著公主頭的她換上一身網球風格polo洋裝，搭配藍天白雲的背景，展現運動甜心滿滿活力，也讓網友大讚「不愧是空手道女神，穿什麼都好看」、「漂亮的太過分了！」還有人封她為「初戀型美女」。

這身服裝出自Marc Jacobs早秋系列，主打明亮色彩，除了文姿云身上的鋼青藍之外，還有青草綠和海棠粉可選擇。另外還有多種顏色的品牌Logo T恤、運動五分褲、束口褲等單品，都是很舒適休閒的設計。

文姿云示範網球風格polo洋裝。圖／摘自IG
文姿云示範網球風格polo洋裝。圖／摘自IG
文姿云在IG上分享一組超陽光的穿搭照，化身網球甜心。圖／聯合報資料照、摘自IG
文姿云在IG上分享一組超陽光的穿搭照，化身網球甜心。圖／聯合報資料照、摘自IG
文姿云示範網球風格polo洋裝。圖／摘自IG
文姿云示範網球風格polo洋裝。圖／摘自IG
文姿云示範網球風格polo洋裝。圖／摘自IG
文姿云示範網球風格polo洋裝。圖／摘自IG
鋼青藍束口褲，7,290元。圖／Marc Jacobs提供
鋼青藍束口褲，7,290元。圖／Marc Jacobs提供
海棠粉網球洋裝，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
海棠粉網球洋裝，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
牛奶白印刷字樣T恤，3,990元。圖／Marc Jacobs提供
牛奶白印刷字樣T恤，3,990元。圖／Marc Jacobs提供
草綠色印刷字樣T恤，3,990元。圖／Marc Jacobs提供
草綠色印刷字樣T恤，3,990元。圖／Marc Jacobs提供
鋼青藍網球洋裝，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
鋼青藍網球洋裝，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
墨石黑寬管五分褲，6,290元。圖／Marc Jacobs提供
墨石黑寬管五分褲，6,290元。圖／Marc Jacobs提供
文姿云示範網球風格polo洋裝。圖／摘自IG
文姿云示範網球風格polo洋裝。圖／摘自IG

東京奧運

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