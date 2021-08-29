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來自廣島的所有美好 櫻尾桶強單一麥芽威士忌限量抵台

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
櫻尾單一麥芽威士忌2021 First limited，以原桶強度裝瓶，酒精濃度54％。圖／大爵文創提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
櫻尾單一麥芽威士忌2021 First limited，以原桶強度裝瓶，酒精濃度54％。圖／大爵文創提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

櫻尾原桶強度（Cask Strength）單一麥芽威士忌 2021 First limited，日前限量抵台。以2017年蒸餾出來的原酒，在瀨戶內海酒窖熟陳後裝瓶，酒精濃度54％，容量700毫升。

來自日本廣島的櫻尾蒸溜所，位於南起瀨戶內海、北起中央之國山脈的廿日市。來自大海的徐徐暖流與由山上颯爽而降的冷風，包圍著酒廠的櫻尾酒窖，形成了全年的巨大溫差。

山川大地的自然靈氣，濃烈的反映在威士忌的風貌上。溫差加速著威士忌的美妙熟陳。加上因為是靠海的酒窖，所以在陳年的酒桶中，巧妙地乘載上瀨戶內潮汐的溫暖氣味也是特點。

櫻尾原桶強度單一麥芽威士忌具有成熟的葡萄、橙子、苦巧克力和香草的香氣，微微的辛口感與適度的甘澀味相得益彰。酒款洋溢綿長持久的木質香、混合著煙熏香氣與豐潤柔美的甜味，交織出屬於櫻尾的獨特魅力。

因為廣島有不同的天然環境，靜謐的海和虛懷的山，盛開出花容般的美麗琥珀。櫻尾威士忌在蒸溜所的酒窖內陳年，麥芽原酒沉睡在瀨戶內海的溫潤大氣裡，唱和著潮汐的呼吸，這是一瓶來自廣島的所有美好。

櫻尾蒸餾廠使用的蒸餾器是從德國進口的Hybrid，除了蒸餾琴酒，也蒸餾威士忌。圖／大爵文創提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
櫻尾蒸餾廠使用的蒸餾器是從德國進口的Hybrid，除了蒸餾琴酒，也蒸餾威士忌。圖／大爵文創提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
櫻尾單一麥芽威士忌 2021 First limited，在靠海的酒窖中熟陳。圖／大爵文創提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
櫻尾單一麥芽威士忌 2021 First limited，在靠海的酒窖中熟陳。圖／大爵文創提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

廣島 巧克力 酒精

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