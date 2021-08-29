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獨／15年的青春回憶！中山商圈「蘑菇咖啡」熄燈
因為新冠肺炎疫情影響，全台許多咖啡店紛紛在疫情期間熄燈，令咖啡迷們感到不捨。其中，位於台北捷運中山站商圈的「蘑菇咖啡」，近期也宣佈劃下句點，結束15年的經營歷史。粉絲們也留言表示「全台北最喜歡的 cafe 啊！」、「謝謝蘑菇咖啡陪我走過碩班孤單寫論文的日子」、「蘑菇是我的青春呢」
「蘑菇」是創立於2003年的設計品牌，提供有T恤、帆布包、紙製品、生活小物等一系列商品，頗受文創、設計愛好者的青睞。2006年時，蘑菇搬遷至中山捷運公園旁的老宅，將一樓作為實體店面，三、四樓規劃為設計公司，而二樓則作為咖啡店，開設了蘑菇咖啡。
蘑菇咖啡的環境明亮簡約、窗景面對公園綠樹，並且提供麵包組、摩洛哥雞肉、煙花女小蝴蝶麵等菜色，還有肉桂香橙卷、老奶奶檸檬蛋糕等甜點，以及精釀啤酒與咖啡等飲品，也曾舉辦超過百餘場的藝文活動，乃是中山商圈代表性的店家之一，在GOOGLE上累積超過400則評論，平均獲得4分。
蘑菇咖啡近日於官方粉絲團發布停業公告，並表示9月後將由蘑菇咖啡現任同事接手經營，以另一個名字為大家服務，相關社群網站則將於10月份關閉。而網友們也表示「謝謝致我的青春回憶」、「心愛的中山站蘑菇，永遠在我的台北記憶裡」、「每次回花蓮前，我都要先到蘑菇咖啡吃焦糖布丁才算完成儀式。」
除了開業15年的蘑菇咖啡之外，位於永康商圈的25年咖啡店「卡瓦利」與「515 cafe&books」，還有18年歷史的「鹹花生咖啡」等咖啡店，也都於疫情期間拉下鐵門。
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