adidas Originals聯手Moschino設計師讓傳奇翅膀鞋回歸了！Jeremy Scott把「100美元」穿上腳

如果有人問說adidas Originals推出過哪一些讓人印象深刻的聯名鞋，想必和Moschino設計師Jeremy Scott合作的經典翅膀鞋一定能入選。睽違6年之後，Jeremy Scott又把他招牌設計再度融入adidas Originals鞋款，重新喚起時尚迷的美好回憶。

曾經風靡一時的設計師Jeremy Scott與adidas Originals聯名系列，在這季正式回歸，首先登場的就是2003年推出的翅膀鞋。全新的JS Money Wings鞋採用高筒鞋型與原版相同的醒目搶眼印花圖案，以及引人注目的Jeremy Scott招牌可拆式翅膀裝飾設計。值得一提的是鞋面上的滿版百元美金圖樣，與1984年推出Forum鞋款最初售價相同，限量100雙，藉以向其致敬。

全新的JS Money Wings鞋採用高筒鞋型與原版相同的醒目搶眼印花圖案。圖／adidas Originals提供

而在首款聯名327鞋問世後，New Balance和設計師品牌Casablanca再度合作，打造全新的XC-72鞋款。Casablanca創意總監Charaf Tajer和藝術總監Steve Grimes以「穿在腳上的跑車」為概念來設計，透過撞色勾勒出俐落線條，令人聯想起摩納哥蜿蜒道路上一字排開的頂級名車，呈現出New Balance不曾有過的嶄新風貌。兩款配色都很搶眼：一是以澄橘和草綠為重點，拼接白色透氣網紋與灰色麂皮細節，重現並致敬雙方第一代聯名鞋；第二款則大膽運用紅黃配色，再以黑與白畫龍點睛，黑色大底如跑車輪胎，搭配特的鴛鴦刻紋設計，使跑車概念更活靈活現。

New Balance和設計師品牌Casablanca再度合作，打造全新的XC-72鞋款。圖／New Balance提供

New Balance x Casablanca XC-72 UXC72CBD鞋4,680元。圖／New Balance提供