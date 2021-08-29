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G-Shock農家橡樹進化了！金屬質感搭配亮彩還不買爆？

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
G-Shock在GA-2100的基礎下，延續相同設計，在這季推出全新GM-2100表款，以及女款GM-S2100。圖／Casio提供
G-Shock在GA-2100的基礎下，延續相同設計，在這季推出全新GM-2100表款，以及女款GM-S2100。圖／Casio提供

G-Shock旗下眾多系列中，GA-2100款絕對是近年最熱銷的腕表，因為獨特的8角型表圈外觀神似他牌經典款，因此被暱稱為「農家橡樹」。這個現象不限於台灣才有，外國消費者更替這系列起了「CasiOak」的封號，其中最熱門的全黑GA-2100-1A1款，更是在拍賣平台上，以「超訂價」在被交易，受歡迎程度可見一斑。

喜歡G-Shock手表的人，不難發現品牌近幾季都把經典款，重新以金屬表殼再詮釋。於是G-Shock在GA-2100的基礎下，延續相同設計，在這季推出全新GM-2100表款，以及女款GM-S2100。最明顯的差異就是招牌強化樹脂結合碳纖維的表殼、表圈，部分改以精鋼材質搭配電鍍灰、藍色所取代。同時，表圈上下方的字樣為刻印處理，呈現簡單一體成型設計，表盤經過扁平處理，進一步提升纖薄度。最終完成了厚度僅11.8毫米與11毫米的輕薄更服貼手腕，卻依舊維持G-Shock既有的耐衝擊構造。而且金屬表圈還施以髮絲紋打磨增加質感，並經過蒸鍍處理，呈現精細外觀。

G-Shock以GA-2100為基礎，延續相同設計，在這季推出全新GM-2100表款。圖／Casio提供
G-Shock以GA-2100為基礎，延續相同設計，在這季推出全新GM-2100表款。圖／Casio提供

GM-2100腕表，不只表圈、表殼升級，連帶表盤也比起過往多了灰、綠、藍與紅的選擇。表帶上加入了精細方點紋理，有著漸進式變化，大幅提升整體質感。而女款GM-S2100腕表，表徑略小，也備能與男表搭配成套的綠面和灰面配置，還有受到女生喜愛的電鍍玫瑰金款，絕對是品牌下一個熱賣系列。

G-Shock GM-2100B-3A腕表7,000元。圖／Casio提供
G-Shock GM-2100B-3A腕表7,000元。圖／Casio提供

G-Shock GM-S2100PG-1A4腕表6,500元。圖／Casio提供
G-Shock GM-S2100PG-1A4腕表6,500元。圖／Casio提供

G-Shock GM-2100N-2A腕表7,000元。圖／Casio提供
G-Shock GM-2100N-2A腕表7,000元。圖／Casio提供

G-Shock GM-2100-1A腕表6,500元。圖／Casio提供
G-Shock GM-2100-1A腕表6,500元。圖／Casio提供

G-Shock GM-S2100-3A腕表6,000元。圖／Casio提供
G-Shock GM-S2100-3A腕表6,000元。圖／Casio提供

G-Shock GM-2100B-4A腕表7,000元。圖／Casio提供
G-Shock GM-2100B-4A腕表7,000元。圖／Casio提供

G-Shock GM-S2100B-8A腕表6,500元。圖／Casio提供
G-Shock GM-S2100B-8A腕表6,500元。圖／Casio提供

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