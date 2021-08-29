RIMOWA進駐台南開專賣店！ 獻上獨家沙漠玫瑰粉郵差包

豪華行李箱品牌RIMOWA被LVMH集團收購，重返台灣市場，陸續在雙北、台中開出新據點。最新動作則是進駐古都台南，並為了開店獻上獨賣款郵差包。而商務人士最愛的TUMI則是與義大利奢侈品牌Missoni合作，打造一系列限量袋包、行李箱與配件。

看好疫情降溫後的旅行需求，RIMOWA前進台南開出全新大店，佔地約24坪，店裝延續招牌的簡約主義。店中的圓角牆面和家具，則是向經典行李箱形狀致敬；貼紙牆也展示以各地名城為主題的限量版貼紙，帶出旅行度假的氛圍。而本季從泰國文化汲取靈感而推出的Essential系列的新色亦於全新專門店有售，包括柔和的Bamboo青竹綠色和充滿活力的Mango 陽光橙色。不僅如此，RIMOWA為了慶祝進駐台南，還提供期間限定全新沙漠玫瑰粉Never Still Messenger郵差包，讓南部的消費者得以搶先體驗新品。

RIMOWA台南店中的圓角牆面和家具，則是向經典行李箱形狀致敬。圖／RIMOWA提供

而TUMI擺脫了黑、藍或灰等色系的印象，找來以針織和鋸齒圖案著稱的義大利奢侈品牌 Missoni合作。打造一系列帶有斑斕配色的袋包、行李箱與配件，這也是TUMI首次專為女性消費者所推出的設計。聯名系列共有六件單品，其中最受到矚目的就是採用輕量且耐用素材Tegris®所製成擴充四輪登機箱，行李箱側邊配置USB插槽，可以隨時讓3C產品保持電量，以金色點綴襯托彩色印花。深受女性喜愛的Voyageur系列包款也換上Missoni招牌印花圖騰，使用輕質尼龍製成包身方便攜帶，充足收納空間讓每一款包款能隨心搭配。

TUMI與義大利奢侈品牌Missoni合作，打造一系列限量袋包、行李箱與配件。圖／TUMI提供

TUMI與Missoni聯名系列登機箱39,800元。圖／TUMI提供

TUMI與Missoni聯名系列JIC折疊托特包5,800元。圖／TUMI提供

TUMI與Missoni聯名系列單肩包12,800元。圖／TUMI提供