落後國外至少30年急起直追 我國熱氣球考證仍有不足

2011年台東縣政府想要發展熱氣球時，台灣已落後日本熱氣球至少32年，身為監理單位的民航局只能「從零開始」。截至今日，考證制度仍有不足，像是飛行員必須先去歐美國家「過水」，取得執照後才能回台考試，為此，天際航空有意在台設立首間熱氣球「飛行學校」，培訓更多在地飛行員，也能夠熟悉台灣地形和氣流。民航局坦言，將持續精進考照制度。

「我們當時就像個未滿周歲的小嬰兒，急著想要起來走路甚至跑步。」熱氣球之母陳淑慧說，當時台東想發展熱氣球時，國內從未有正規熱氣球活動，民航局只能硬著頭皮「從頭開始」，所有的考照制度、驗證方式只能靠摸索、借鏡國外來制訂。

民航局表示，我國熱氣球飛航活動確實發展起步較歐美國家晚，且國內尚無熱氣球飛航駕駛員訓練中心，需赴美國聯邦飛航總署(FAA)核准熱氣球飛航學校訓練，取得該國熱氣球商用駕駛員執照後，再依據「航空人員檢定給證管理規則」執行「學/術科考驗」，考驗及格後發給國籍商用駕駛員執照。

民航局說，國際民航組織(ICAO)並未針對熱氣球飛航活動訂定標準，各國發展法規及給證方式並不相同，例如日本民用航空法並未將熱氣球/氦氣球認定為「航空器」，該國熱氣球飛航駕駛員係由其民間協會發給熱氣球飛航人員證明文件。

民航局說，考量我國民情不同，為使作業有更嚴謹規定，初始即已使參照歐美標準訂定考驗標準，且申請給證駕駛員之飛行時數條件高於美國標準。

成立於2014年的天際航空，是目前全台第一家，也是目前唯一一家獲民航局核准合法經營熱氣球自由飛的公司。總經理劉紀康表示，國外例如日本、紐西蘭等地，是把熱氣球當作一個極限運動，不過國內目前是把熱氣球當成航空器來管理，兩者定位不同，管理上也不一樣，在台灣若要飛熱氣球，就一定要取得飛行員執照，但目前台灣沒有相關訓練機制，因此民眾若有興趣學習，就得出國上課、拿執照，回國後再接受民航局的考試。

劉紀康直言，一般來說都是去美國、歐洲上課，但歐美的天氣、地形和台灣差很多，像是美國德州、新墨西哥州早上下午的天氣都很好，地又開闊，要讓熱氣球起飛、降落並不困難；反觀台灣地狹人稠，太陽升起後天氣也不穩定，等於回到台灣又還得重新學習、適應環境，這也讓他有了乾脆在台灣訓練的想法。

不過劉紀康也說，儘管台灣的熱氣球飛行員資歷都足夠當老師了，不過想要在台灣設立熱氣球飛行學校並不容易，法規也很繁瑣，因此目前還在評估中，看是要直接設立飛行學校，還是和西班牙相關業者合作，到台灣設「分校」。

對此，民航局說，將持續根據國際發展趨勢持續精進，另外我國地狹人稠，境內欠缺適當活動環境條件（如平坦草原或沙漠），先天上已無法與諸多熱氣球活動活耀的國家相提並論，將持續協助業者發展，並督導其做好安全工作，確保活動安全。

荷蘭籍飛行總指揮Wout Bakker來台已經邁入第十年，負責掌控所有熱氣球飛行，他一聲令下，今天的飛航任務才能開始執行。而他對於台灣熱氣球發展也很有感觸。

他受訪時對台灣熱氣球發展表示肯定，甚至認為很「成功」，因為政府大力支持，促進快速發展，熱度迄今也未減。不過他認為，美中不足的是交通問題，周末辦活動一定塞車，民怨四起。