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「貘法少女」命名大賽精釀啤酒品牌「啤酒頭」參戰了！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
精釀啤酒品牌「啤酒頭釀造」響應台北市立動物園的「貘法少女待命名」活動，並以「貘芋頭」參加、再於臉書專頁配可愛插畫。圖 / 翻攝自啤酒頭釀造臉書專頁。
精釀啤酒品牌「啤酒頭釀造」響應台北市立動物園的「貘法少女待命名」活動，並以「貘芋頭」參加、再於臉書專頁配可愛插畫。圖 / 翻攝自啤酒頭釀造臉書專頁。

日前台北市立動物園日前為了替園中的馬來貘命名，在官方臉書專頁推出「貘法少女待命名」，引起網路熱烈討論。包含政治網紅視網膜、台積電·愛·行動、插畫家馬來貘、藝人柯佳嬿、誠品人都熱烈參與，其中本地精釀啤酒品牌「啤酒頭釀造」也響應以「貘芋頭」參加、並在臉書專頁配上可愛插畫。

啤酒頭釀造（Taiwan Head Brewers Brewing Company）在臉書發文表示，假使命名成功將生產「芋頭啤酒」以為「貘芋頭」的「女兒紅」紀念酒，並解釋芋頭的繁殖適應能力強，而「貘芋頭」則代表台灣人落地生根的堅毅精神，臉書並呼籲如果貼文破萬讚，將先抽3位網路使用者、每位送上一箱包含香菜口味的啤酒頭啤酒。

今年四月啤酒頭曾和政治網紅視網膜在愚人節幽默推出「香菜啤酒」，過去並以24節氣啤酒最具代表，「貘芋頭」貼文一出後，網友紛紛留言「貘力太強！」、「芋頭教徒報到！期待」、「有芋頭就有讚」。由於本次「貘法少女待命名」提名活動截止日為8月29日23:59為止，雖然目前啤酒頭的參賽貼文按讚數仍距取得入選資格有一定距離，但以今年6月啤酒頭曾實際生產「香菜啤酒」，未來「芋頭」口味啤酒會否量產？仍然值得芋頭控高度期待。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

兩款冬瓜茶口味的茶啤酒：翡翠冬瓜茶與青檸冬瓜茶，是啤酒頭的最新口味，本周甫於全台家樂福量販​店上市，單瓶建議售價99元。圖 / 翻攝自啤酒頭釀造臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
兩款冬瓜茶口味的茶啤酒：翡翠冬瓜茶與青檸冬瓜茶，是啤酒頭的最新口味，本周甫於全台家樂福量販​店上市，單瓶建議售價99元。圖 / 翻攝自啤酒頭釀造臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
「穀雨」是啤酒頭24節氣系列的首款商品，近日品牌並與十間茶屋合作在新版成分中加入南投鹿谷的凍頂烏龍茶，讓品飲兼具濃厚的麥芽香氣與烏龍茶的焙穀風味。圖 / 翻攝自啤酒頭釀造臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
「穀雨」是啤酒頭24節氣系列的首款商品，近日品牌並與十間茶屋合作在新版成分中加入南投鹿谷的凍頂烏龍茶，讓品飲兼具濃厚的麥芽香氣與烏龍茶的焙穀風味。圖 / 翻攝自啤酒頭釀造臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

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