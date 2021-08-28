「貘法少女」命名大賽精釀啤酒品牌「啤酒頭」參戰了！

日前台北市立動物園日前為了替園中的馬來貘命名，在官方臉書專頁推出「貘法少女待命名」，引起網路熱烈討論。包含政治網紅視網膜、台積電·愛·行動、插畫家馬來貘、藝人柯佳嬿、誠品人都熱烈參與，其中本地精釀啤酒品牌「啤酒頭釀造」也響應以「貘芋頭」參加、並在臉書專頁配上可愛插畫。

啤酒頭釀造（Taiwan Head Brewers Brewing Company）在臉書發文表示，假使命名成功將生產「芋頭啤酒」以為「貘芋頭」的「女兒紅」紀念酒，並解釋芋頭的繁殖適應能力強，而「貘芋頭」則代表台灣人落地生根的堅毅精神，臉書並呼籲如果貼文破萬讚，將先抽3位網路使用者、每位送上一箱包含香菜口味的啤酒頭啤酒。

今年四月啤酒頭曾和政治網紅視網膜在愚人節幽默推出「香菜啤酒」，過去並以24節氣啤酒最具代表，「貘芋頭」貼文一出後，網友紛紛留言「貘力太強！」、「芋頭教徒報到！期待」、「有芋頭就有讚」。由於本次「貘法少女待命名」提名活動截止日為8月29日23:59為止，雖然目前啤酒頭的參賽貼文按讚數仍距取得入選資格有一定距離，但以今年6月啤酒頭曾實際生產「香菜啤酒」，未來「芋頭」口味啤酒會否量產？仍然值得芋頭控高度期待。