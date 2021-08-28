NBA大鬍子哈登生日大禮破千萬！網熱議原來是這牌！
NBA球星「大鬍子」詹姆士哈登（James Harden）日前生日，他在instagram秀出多張生日禮物照片，其中一則手錶照片特別標記了球星「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook），並在Ptt NBA版熱議。
這則限時動態中哈登除了標註Westbrook帳號並寫下感謝之意，也讓Ptt NBA網友表示，原來兩人交情甚佳、不如外界傳言帶有心結。而這只腕表實為RICHARD MILLE在2007年推出的玫瑰金RM 011腕表，網路開價約40萬美金，折合台幣約1,100萬元，目前已停產。
事實上，「衛少」和「大鬍子哈登」兩人2021年薪資都破4,100萬美元、折合台幣超過11億元，財力皆富可敵國。但Russell Westbrook不僅球季過人，更是送禮高手、抓得到James Harden的心。因為雖然James Harden擁有不少包含勞力士（ROLEX）、愛彼（Audemars Piguet）的皇家橡樹高價款，但近期James Harden喜好的卻是一只RICHARD MILLE的RM-30腕表，並大膽改裝表殼、換上白色橡膠表帶，在出席活動時多次配戴，足見大鬍子近期對RICHARD MILLE的喜好。
而Russell Westbrook自己本人則偏好勞力士（ROLEX），例如時前他出席美國職棒洛杉磯道奇隊「湖人日」活動時，便戴上一只勞力士Sky-deweller天行者年曆腕表，這只半金款的326934-0004，是2021年最新款式，與前一代326934-0003使用一樣的機芯、功能、材質、面盤顏色，差別僅在後者使用三板帶、而2021年新款則使用五珠式鏈帶，訂價約49萬8,000元。
而回說James Harden手上的RM 011，使用RMAC1品牌自製自動上鍊機芯，具備時間、小秒鐘、超大日期、月份顯示，以及飛返計時碼表。雖然RM 011目前已停產，但延續則有新款RICHARD RM 11-05飛返計時GMT自動上鍊腕表，表款使用灰色金屬陶瓷、Carbon TPT®碳纖維材質以及五級鈦合金底蓋，表款限量全球140只，訂價則約709萬元。
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