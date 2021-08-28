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最熱賣紀念款！Jo Malone英國梨與小蒼蘭10周年推新瓶
一瓶熱賣的香水，必須讓人有一直想要回購的慾望，如同衣櫥中的白T或黑T，是生活中的不可或缺品。而一提到英國香氛品牌Jo Malone London，其中最經典且暢銷的香水，即是「英國梨與小蒼蘭」，從2010年9月推出後，以充滿英倫香氣、果園與花朵盛開的清新迷人調性，吸引許多粉絲不停回購。歡慶英國梨與小蒼蘭的10周年，Jo Malone推出全新限量瓶身。
英國梨與小蒼蘭可說是跨越性別的香味，男女皆能使用，而能夠歷久不衰的原因，就來自它有著英倫優雅的特質，舒適百搭，並平衡清新果香與花香，再逐漸轉變成溫暖、迷人的基調。提到英國梨與小蒼蘭的創作靈感，來自於英國詩人濟慈詩歌「秋頌」中，「多霧而甜果豐收的時令，是成熟太陽的貼心友伴」，也成為該瓶香水的最佳註解。
整體香味以威廉梨、小蒼蘭為主，最後以琥珀、廣藿香和木本香調和，清爽迷人的香氣讓人一聞喜歡。
全新紀念瓶身，採用溝紋設計香水瓶身，以及同款瓶身的香氛蠟燭，也推出500ml的英國梨與小蒼蘭潔膚露，讓生活中能充滿迷人的香氣，購買滿指定條件，還有限量英國梨與小蒼蘭別針限定包裝。
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