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最熱賣紀念款！Jo Malone英國梨與小蒼蘭10周年推新瓶

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London英國梨與小蒼蘭全新年度限定款／30ml／2,600元；50ml／3,500元；100ml／5,200元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London英國梨與小蒼蘭全新年度限定款／30ml／2,600元；50ml／3,500元；100ml／5,200元。圖／Jo Malone London提供

一瓶熱賣的香水，必須讓人有一直想要回購的慾望，如同衣櫥中的白T或黑T，是生活中的不可或缺品。而一提到英國香氛品牌Jo Malone London，其中最經典且暢銷的香水，即是「英國梨與小蒼蘭」，從2010年9月推出後，以充滿英倫香氣、果園與花朵盛開的清新迷人調性，吸引許多粉絲不停回購。歡慶英國梨與小蒼蘭的10周年，Jo Malone推出全新限量瓶身。

英國梨與小蒼蘭可說是跨越性別的香味，男女皆能使用，而能夠歷久不衰的原因，就來自它有著英倫優雅的特質，舒適百搭，並平衡清新果香與花香，再逐漸轉變成溫暖、迷人的基調。提到英國梨與小蒼蘭的創作靈感，來自於英國詩人濟慈詩歌「秋頌」中，「多霧而甜果豐收的時令，是成熟太陽的貼心友伴」，也成為該瓶香水的最佳註解。

整體香味以威廉梨、小蒼蘭為主，最後以琥珀、廣藿香和木本香調和，清爽迷人的香氣讓人一聞喜歡。

全新紀念瓶身，採用溝紋設計香水瓶身，以及同款瓶身的香氛蠟燭，也推出500ml的英國梨與小蒼蘭潔膚露，讓生活中能充滿迷人的香氣，購買滿指定條件，還有限量英國梨與小蒼蘭別針限定包裝。

Jo Malone London英國梨與小蒼蘭香氛蠟燭、室內擴香。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London英國梨與小蒼蘭香氛蠟燭、室內擴香。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London最經典的香水「英國梨與小蒼蘭」，推出10周年限量版瓶身。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London最經典的香水「英國梨與小蒼蘭」，推出10周年限量版瓶身。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London最經典的香水「英國梨與小蒼蘭」，推出10周年限量版瓶身。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London最經典的香水「英國梨與小蒼蘭」，推出10周年限量版瓶身。圖／Jo Malone London提供

英國 詩人 品牌

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