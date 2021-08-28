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整個9月國軍享優惠！六福村軍人限定199 同行親友599

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
六福村向全台國軍弟兄致敬，將於9月推出敬軍優惠199元。圖／六福村提供
六福村向全台國軍弟兄致敬，將於9月推出敬軍優惠199元。圖／六福村提供

充滿歡樂童趣的遊樂園是許多人的夢幻天堂，你心中最喜愛的遊樂園在哪裡？根據全球最大旅遊資訊平台Tripadvisor網站評選，六福村主題遊樂園榮獲Tripadvisor Travellers’ Choice Award 2021旅行者之選全世界排名前10%景點。此外，歡慶軍人節國軍可享優惠票價199元(原價999元)。

暑假過後緊接著將迎來「九三軍人節」，六福村將於9月1日至9月30日推出「敬軍優惠」。六福村行銷經理黃淑芳表示，活動期間不分平假日，凡是軍人本人持證入園，即可享199元優惠，另開放最高4名同行親友以599元優惠入園。凡是現役軍人、軍校教職學生、替代役、退休榮民、國軍聘僱人員、國防部職員等，符合條件者持軍人身分證、國軍聘僱員工證、榮民證等，於現場購票皆能享有「敬軍優惠」。

活動詳情及優惠可查官網： http://www.leofoo.com.tw/villag/或FB粉絲專頁。

軍人節 遊樂園 國軍

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