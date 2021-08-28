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中秋烤肉外帶總整理！肉品界「4大天王」一次到位

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
挾著米其林星光的烤肉組，國賓ACUT米其林肉品禮盒，嚴選6款優質肉品。圖／台北國賓提供
挾著米其林星光的烤肉組，國賓ACUT米其林肉品禮盒，嚴選6款優質肉品。圖／台北國賓提供

中秋團圓月，烤肉趴最有趣；今年因疫情，多數人可能選在自家賞月，飯店與餐廳業者看好宅家市場，推出各式烤肉禮盒，就連米其林星餐廳ACUT也端出彭湃肉禮，國人最愛的「4大天王」一次到位。

台北國賓大飯店第二年摘星的ACUT牛排館獨家推出「豪華五星肉品禮盒」，每盒3層共6款最高等級的嚴選肉品，約4人份、5,000元，即起販售。其中，最具特色的是「極黑雪花和牛」，擁有日本黑毛和牛與美國黑安格斯牛的優質血統，油脂紋理細膩、口感甘甜鮮美；「僧帽肌」則來自西班牙伊比利豬，擁有「豬肉界勞斯萊斯」的美名，獨特的飼養方式以橡子果、香草及橄欖為主食，脂肪成分與橄欖油相似，因此又被稱為「會走路的橄欖樹」，肉質散發淡淡榛果香，火烤後豐潤不膩口。

台南老爺行旅也首度推出中秋燒烤生鮮食材箱「爺選海陸夯食」，內有燒烤界必備三強肉品，包括伊比利豬、安格斯黑牛、澳洲和牛，以及生蠔、干貝、鮑魚等各式海鮮，搭配主廚團隊秘製BBQ佐醬及獨門燒烤秘技，免出門一樣烤好烤滿。雙人分享組1,880元、四人派對組3,680元，一箱海陸通包。

台北美福大飯店也準備了明星商品「台灣噶瑪蘭香腸」，搭配美國凝脂燒烤牛肉片，選用牛肩胛部位的翼板牛肉，油花均勻、肉質軟嫩，高溫且短時間的燒烤方式，最能呈現其美味；「美福中秋燒烤組」加碼贈送時尚保冷袋，即日起至9月7日開放訂購，可享77折起的早鳥優惠，每組1,580元。

乾式熟成教父陳重光率隊的「Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館」，集結王牌菜色打造「中秋饗宴分享餐」，4大天王包括40天乾式熟成美國頂級紐約客、丹麥皇家豬里肌、14天乾式熟成紐西蘭羊脊排、21天乾式熟成鴨胸，搭配主廚特製配菜、甜點、麵包布丁等，11道菜色、4~5人份4,980元。8月31日前預購，再送爐烤波士頓龍蝦乙隻。

一個人的中秋，也可以肉香滿溢。eslite hotel誠品行旅為旅人獻上「炙燒和牛頰牛肉麵團圓禮盒」1,080元。選用澳洲和牛最軟嫩又富含膠質的臉頰肉，以炙燒手法帶出陣陣碳焙香氣，湯頭則是以大量蔬菜、牛骨與嚴選香料等食材細滷慢熬而成。8月31日前預訂或誠品人會員，可享85折。

此外，連鎖餐飲者也有各樣烤肉組合。橘色餐飲集團首度推出兩款適合4~6人分享的奢華烤肉組合，13樣品項、6,800元，有日本松阪和牛嫩肩、梨漬松阪豬及日式手羽明太子等，搭配日本花枝片、干貝、去殼海草蝦、一夜干等多款海味。另提供不吃牛肉的「中秋雙豬海陸饗」選擇，每套4,800元。

王品集團也以近30年的牛肉專家經驗，推出多款中秋烤肉的新選擇，包括王品瘋美食購物網首次推出3款「中秋宅家燒烤組合」，9月5日前早鳥預購85折，限量500組。此外，肉次方燒肉放題主打「CP值超高及大份量吃到飽」，精選13款明星肉品、肉重超過1.5公斤，可供4人以上吃肉吃到飽，9月13日前可享1,488元早鳥優惠價。

餐廳內一位難求的原燒O-NiKU，也有一款人氣燒肉禮盒「和牛盛宴烤肉禮盒」，包含澳洲M8和牛等6種肉品，重量約20oz，另有5種蔬菜漬物、多款人氣沾醬等，在家也能烤出好滋味，9月1日至30日外帶享85折。

台北美福中秋燒烤組，圖為美國凝脂燒烤肉片。圖／台北美福提供
台北美福中秋燒烤組，圖為美國凝脂燒烤肉片。圖／台北美福提供
台北美福大飯店中秋燒烤組，內有台灣噶瑪蘭香腸。圖／台北美福提供
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美福牛排館主打DIY禮盒。圖／美福乾式熟成牛排館提供
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橘色餐飲集團首推中秋烤肉組，精選13項頂級食材一次宅配到府。圖／橘色提供
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誠品行旅讓一個人的中秋，也有滿滿的溫暖肉香。圖／誠品行旅提供
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肉次方好秋燒肉圍聚禮盒，內容超彭派。圖／王品提供
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台南老爺行旅的「爺選海陸夯食」，中秋燒烤生鮮食材箱4人派對組。圖／台南老爺行旅提供
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中秋 烤肉

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