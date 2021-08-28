月餅開箱「有音樂聲」！TWG Tea首推音樂禮盒 超美妙

中秋佳節即將到來，世界奢華茶葉品牌TWG Tea首度推出有樂聲的「月光漫舞茗茶之茶香月餅音樂盒」，以及中秋限定茶款「月光漫舞茗茶」。品牌經典茗香月餅以中秋秘選茶款與精選食材入餡，結合音樂盒旋律譜出佳節祝頌，讓收禮者開箱有滿滿驚喜。

即日起至9月21日，中秋系列節慶商品正式於TWG Tea-momo品牌旗艦館、Oddle線上精品門市，以及全台精品店門市販售。雙入月光漫舞茗茶月餅音樂盒包含任選兩款月餅搭配中秋限定「月亮漫舞茗茶」1入、售價1,950元；4入經典月餅音樂盒售價1,720元；也有單入精選月餅禮盒400元。

今年中秋限定的「月光漫舞茗茶」，以黑茶為基底，甘醇中散發著水果與野莓的芬芳，襯托出青檸獨特的甜味。奇妙的「月光漫舞茗茶之茶香月餅音樂盒」，以奢華酒紅色、高雅的金線打造頂級茗茶月餅禮盒，今年更首次融合音樂盒設計，當轉動隱藏於底部的發條，優美旋律輕快流淌伴隨著祝頌。

作為世界奢華茶品專家，TWG Tea精於茶香入饌，今年中秋共推出4款茶香月餅，其中，「星宿之秋」是TWG Tea最雋永的口味，內餡選用優雅柔順的新加坡周末之茶（Weekend in Singapore Tea）黃蓮蓉餡，搭配口感豐盈的鹹蛋黃和香烤瓜子，香氣充盈，是品牌經典。

「豐盛之節」則有著斑蘭綠色外皮，內餡融合了茉莉香花紅茶（Red Jasmine Tea）及具東南亞特色的椰糖茶香白蓮蓉餡，配上香烤夏威夷果仁碎別具口感，可品出南洋嘉年華的風情。 「月色之光」擁有光澤內斂的巧克力色餅皮，揉和法式伯爵茶（French Earl Grey）入味的細滑蓮蓉內餡，搭配細緻的白、黑雙色巧克力，享受飽滿與純粹的甜潤。