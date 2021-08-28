2021歐米茄名人賽 高球好手Guido Migliozzi輕巧獻美技
雖然2020東京奧運已在日前落幕，但身為官方指定時計的歐米茄（OMEGA）並未停下向前的步伐，刻正於瑞士見證歐洲高爾夫球屆的年度盛事：歐米茄名人高爾夫球賽（OMEGA Celebrity Masters），並在日前舉辦賽前的年度職業業餘配對賽（Pro-Am），為賽事輕快掀開序幕。
平均海拔位於1,500公尺、屬於阿爾卑斯高原的克萊恩蒙塔納（Crans-Montana），是瑞士度假與滑雪勝地之一，經典的歐米茄名人高爾夫球賽、以及賽前的年度職業業餘配對賽，都將在此高山環繞的瑞士美景前舉行。而由職業選手與業餘選手一同組隊進行的年度職業業餘配對賽，今年則有包含OMEGA自家高球好手吉多米格里歐吉（Guido Migliozzi）、兩位好萊塢演員Tom Felton與Luke Wilson一同到場參加，並在果嶺上留下歡樂的交流時光。
值得一提的是，配對賽中Guido Migliozzi手上配戴了一款OMEGA的海馬150米系列同軸擒縱41毫米大師天文台Ultra Light腕表。這只手表曾伴隨Guido Migliozzi參與今年美國公開賽與奧運，僅55公克的輕量化、以及經大師天文台認證的精準機芯，或說明之所以受到Guido Migliozzi喜愛的原因。
年度職業業餘配對賽結束後，歐米茄名人高爾夫球賽的賽程也已從8月26日展開，並將持續至29日為期四日。更多詳情，則可登入大師名人賽網站：www.omegaeuropeanmasters.com，捕捉即時戰況、雲端欣賞瑞士美景，同時見證歐米茄與參賽選手們的精準優雅時刻。
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