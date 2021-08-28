限量300盒！一次蒐齊8家名店可麗露 KKday跨界獨賣

中秋佳節送禮太傷腦筋？想送點特別的？旅遊電商平台KKday與全台第一個甜點電商平台「甜點控」嚴選近年掀起法式傳統甜點熱潮的「可麗露」(canelé)，攜手推出聯名禮盒「花好月圓可麗露」禮盒、限量300組，一盒蒐齊8家名店的8種風味可麗露。

法式經典甜點「可麗露」是法國波爾多的特色糕點，有著有如小火山般的外型，用料食材單純質樸，卻有著外酥內軟的絕妙口感，特別的是可隨著不同愛好者調整用料配方，製作出更多樣風味。

禮盒中的8家超人氣可麗露名店及口味，包括來自台中雅山甜舖推出的「法芙娜巧克力可麗露」、位居台北陽明山朱里昂法式廚房的「黃金蛋黃可麗露」、隱身於台北泰順街Joanne Lee Cake Design的「經典原味可麗露」、來自台北人氣店家紅寶石甜點工作室富香醇泰國風情的「手標泰式奶茶可麗露」，還有紅到到國外開店哈肯舖所推出的「教父級可露麗（巧克力）」。

此外，還有從藍帶學院學成歸國的宜蘭在地店家可為烘焙主打成熟大人系口味「Kavalan威士忌可麗露」，由台北食壹點甜融合唐寧伯爵打造獨特佛手柑風味「可麗伯爵夫人」，以及台南唯一代表茶菓甜時所推出、由鐵觀音與愛爾蘭威士忌製成的「鐵觀音可麗露」。