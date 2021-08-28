劍湖山蟬聯五星大飯店 金牌廚師首推「麵包雞」慶中秋

雲林縣古坑劍湖山渡假大飯店今年再度通過交通部觀光局評鑑，蟬聯雲林唯一「五星級飯店」，今天隆重舉行揭牌儀式，同時由大飯店主廚推出「映月風華」及獨特的「麵包雞」等中秋扮手禮和港式料理發表會，為後疫情時代帶來全新的遊樂休閒新機。

劍湖山五星級渡假大飯店揭牌議式，由劍湖山世界公司董事長尤義賢、總經理謝顯爵、劍湖山渡假大飯店總經理王俊典、縣政總顧問張清良及古坑鄉長沈勝騰等人共同主持，地方及學術界人士應邀共襄盛舉。

董事長尤義賢表示，該飯店從2002年開幕至今，秉持熱忱貼心服務、精進努力，待客如親、凡事貼心，從硬體更新、軟體服務提升、發展永續品牌、落實節能環保與社會公益，獲得全國旅客肯定和信賴，再度蟬聯也是雲林唯一的五星飯店，持續擦亮雲林觀光招牌。

迎接中秋節推出「映月風華」經典蛋黃酥禮盒，嚴選頂級鹹香蛋黃搭配香滑飽滿豆沙內餡，香甜不膩，自用或贈禮首選，每盒12入880元，9月5日前預訂只要800元，滿21盒以上再享8折優惠。主題樂園與在地優質農戶契作，首推「劍湖山斗六文旦禮盒」，特選斗六產銷履歷老欉文旦，還有更多地方特色伴手禮，洽購專線05-5825789分機3768。

迎接秋高氣爽9月，劍湖山世界主題樂園推出統一發票對對碰，7至9月發票號碼有「9」，對中1碼門票499元、對中2碼門票399元，對中3碼門票299元。