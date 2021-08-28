套餐吃到飽、這兩區里民85折！凱達飯店自助餐重啟內用

台北凱達大飯店5樓的百宴自助餐廳以高CP值、空間寬敞舒適聞名，業者表示，評估內用市場需求將持續回溫，因此確定將於9月1日重啟內用，並推出「套餐吃到飽」的新型態。消息於官網釋出後，立即湧現訂位潮，業者指出，目前9月已有近四分之一天數客滿。

台北凱達大飯店的百宴自助餐廳9月1日起將推出午、晚餐「豪飽海陸饗宴」餐飲活動，採專人位上服務。全新推出的6道主菜：炭烤美國肋眼佐紅酒醬、希臘檸檬烤雞、法式鴨胸佐葡萄橄欖醬汁、香煎鱸魚佐白酒醬、德式脆皮烤豬腳、日式燒烤松阪豬佐味噌醬，也可無限續點。