套餐吃到飽、這兩區里民85折！凱達飯店自助餐重啟內用
台北凱達大飯店5樓的百宴自助餐廳以高CP值、空間寬敞舒適聞名，業者表示，評估內用市場需求將持續回溫，因此確定將於9月1日重啟內用，並推出「套餐吃到飽」的新型態。消息於官網釋出後，立即湧現訂位潮，業者指出，目前9月已有近四分之一天數客滿。
台北凱達大飯店的百宴自助餐廳9月1日起將推出午、晚餐「豪飽海陸饗宴」餐飲活動，採專人位上服務。全新推出的6道主菜：炭烤美國肋眼佐紅酒醬、希臘檸檬烤雞、法式鴨胸佐葡萄橄欖醬汁、香煎鱸魚佐白酒醬、德式脆皮烤豬腳、日式燒烤松阪豬佐味噌醬，也可無限續點。
台北凱達百宴自助餐廳也全面防疫升級、餐點升級，內用不加價，平日午餐每人820+10%，假日午晚餐1,020+10%，除持餐券者可直接使用，中正區、萬華區里民再享85折優惠，外帶百宴精緻套餐每套另打8折。訂位電話：02-2383-6788；或可查官網：https://www.caesarmetro.com/zh-tw。
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