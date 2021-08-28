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五倍券再翻倍！ 奇岩一號「買5千送5千」、加5千多一晚

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
稻香大地牛是奇岩一號經典菜色。圖／大地酒店提供
稻香大地牛是奇岩一號經典菜色。圖／大地酒店提供

振興五倍券拍板於10月發行，大地酒店搶先推出系列五倍券優惠，不論用餐、住宿或泡湯皆可用。

酒店旗下的奇岩一號，是知名川湘料理，北投及大直都有據點，剁椒鰱魚頭、稻香大地牛、天府冒鴨鍋等美味佳餚，更是奇岩一號成名的經典料理。使用五倍券（5,000元）到北投本館或大直旗艦店用餐消費，即贈5張千元抵用券（限之後使用），每間餐廳僅限量50組。

住房優惠部分，第一晚以「秋冬湯賞住房專案」入住奇岩客房，只要加5,000元振興券，即可直接多住一晚（原價10,500元），且提供2客早餐、Happy Hour飲品等房客優惠，所有公共設施住房期間內皆可使用，本專案每日限量5間，限平日使用。

若是使用10,000元振興券，則可享10~11月指定日入住奇岩客房一泊二食（原價13,100元），每房除提供2客早餐外，還可彈性選擇午餐或晚餐時段，享用每客1,580元+10% 個人套餐，可選喜歡西餐廳法式料理或月兒彎彎涮涮鍋(二擇一）。

千元券也可用於泡湯、SPA、餐點。「振興券1千元」可使用平日大眾風呂（原價1,600元）；「振興券2千元」可使用獨立湯屋加時30分鐘（原價3,500元）；「振興券3千元」可使用SPA 60分鐘+芳療室內湯30分鐘（原價4,400元）；「振興券4千元」可使用獨立湯屋90分鐘+喜歡廳2客晚餐（原價5,776元）。

相關資訊可洽北投大地酒店：02-5551-8888，奇岩一號旗艦店：02-8501-1380。

入住奇岩客房，用五倍券省更多。圖／大地酒店提供
入住奇岩客房，用五倍券省更多。圖／大地酒店提供
千元券也可用於泡湯優惠。圖／大地酒店提供
千元券也可用於泡湯優惠。圖／大地酒店提供

酒店 北投 早餐

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