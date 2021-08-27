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手上的機械芭蕾舞作 康斯登推新款Highlife鏤空腕表

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
半透明、鏤空的面盤，讓面盤下的機芯在轉動瞬間，宛如上演一場分秒演出的機械芭蕾舞作。圖 / 康斯登提供
半透明、鏤空的面盤，讓面盤下的機芯在轉動瞬間，宛如上演一場分秒演出的機械芭蕾舞作。圖 / 康斯登提供

人們為什麼選擇機械表？精準絕非挑選的主因。石英、電子、數位時間的準確都較機械錸德精確，正因為機械的齒輪、製造、運轉時的秩序感，讓人愛上機械表，而非手中的智慧型手機。瑞士手表品牌康斯登（Frederique Constant）推出新款Highlife自動上鍊鏤空腕表，將面盤中央鏤空、顯示機芯的局部運作，猶如一場手上分秒上演的機械芭蕾舞作。

Highlife系列原本特色在於面盤中央宛如地球經緯度的紋路，帶來放眼世界的寬闊心態。新款自動鏤空腕表，雖然將面盤中央鏤空，但巧秒將機芯的夾板打造成帶有垂直與水平弧形之美的結構，像是鋼鐵版的地球經緯度。

半透明的面盤下讓人一窺FC-310自動上鍊機芯的局部細節，例如寶石軸承、發條盒、擒縱系統，若隱若現。雖然並非特別高價位款式，但精鋼表殼搭配藍色面盤，與煤炭灰色鈦PVD塗層精鋼表殼兩種組合，各限量888只。兩款各附有一條色系相近的橡膠錶帶，定價則自82,800元至79,900元不等。

Highlife系列新款自動鏤空腕表，巧秒將機芯的夾板打造成金屬風格的地球經緯度。圖 / 康斯登提供
Highlife系列新款自動鏤空腕表，巧秒將機芯的夾板打造成金屬風格的地球經緯度。圖 / 康斯登提供
康斯登（Frederique Constant）推出新款Highlife自動上鍊鏤空腕表，經煤炭灰色鈦PVD塗層處理，自動上鍊機芯、時間顯示、82,800元。圖 / 康斯登提供
康斯登（Frederique Constant）推出新款Highlife自動上鍊鏤空腕表，經煤炭灰色鈦PVD塗層處理，自動上鍊機芯、時間顯示、82,800元。圖 / 康斯登提供

腕表 瑞士

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