手上的機械芭蕾舞作 康斯登推新款Highlife鏤空腕表

人們為什麼選擇機械表？精準絕非挑選的主因。石英、電子、數位時間的準確都較機械錸德精確，正因為機械的齒輪、製造、運轉時的秩序感，讓人愛上機械表，而非手中的智慧型手機。瑞士手表品牌康斯登（Frederique Constant）推出新款Highlife自動上鍊鏤空腕表，將面盤中央鏤空、顯示機芯的局部運作，猶如一場手上分秒上演的機械芭蕾舞作。

Highlife系列原本特色在於面盤中央宛如地球經緯度的紋路，帶來放眼世界的寬闊心態。新款自動鏤空腕表，雖然將面盤中央鏤空，但巧秒將機芯的夾板打造成帶有垂直與水平弧形之美的結構，像是鋼鐵版的地球經緯度。