萊爾富推出「降級微出遊」多項休閒票券最低下殺1.5折

國內疫情持續穩定控制中，萊爾富看好降級旅遊商機，瞄準國內旅遊市場推出「降級微出遊」活動，於門市Life-ET購票系統，提供多項休閒旅遊票券優惠最低下殺1.5折起，包含住宿券、美食餐券、泡湯券、按摩SPA券、旅遊券等類別，9月7日前萊爾富Hi-Life VIP App會員於結帳時出示Hi-Life VIP App專屬優惠條碼，還可享Life-ET機台購買指定休閒旅遊票券特價後再95折優惠。

萊爾富也兼顧情侶與閨蜜，推出主題特色旅店小鹿文娛2人聯合住宿通用券原價4,260元、現在特價980元，等於打2.3折，平均一人花不到500元；還有針對小家庭推出的小鹿文娛4人聯合住宿通用券原價7,700元，現在特價2,280元，用市價3折的優惠就能輕鬆入手；適合親子同歡的旅遊券遊戲愛樂園新光三越信義A8店1大1小親子門票原價525元、現在特價350元，等於打6.7折。

對於喜愛麻辣鍋的饕客，萊爾富也推出美食餐券北部老東家重慶麻辣鍋2人A5和牛海陸原價1,580元、現在特價1,190元，直接享7.5折優惠，另一款北部老東家重慶麻辣鍋4人A5和牛海景原價2,880元、特價2,300元，平均一人花575元即可大啖A5和牛大餐。萊爾富也推出300元有找的新竹錦屏美人湯館1人露天風呂泡湯券。

此外，考量民眾因「降級微出遊」，前往觀光熱點有群聚風險的擔憂，即日起萊爾富直接將「萊購物」平台上的網路人氣「夯貨伴手禮」搬進門市現場販售，像是中秋節人氣排隊經典名店的佳德鳳梨酥（12入，售價460元）、美食部落客狂推的小潘鳳凰酥（12入，售價380元），隨時想吃隨時買。