Lulu化身校園導師教說話 蘋果Today at Apple線上開課

剛於上週六舉行完的音樂盛會第32屆金曲獎頒獎典禮，無論主持功力還是服裝造型皆大獲好評的主持人Lulu黃路梓茵，10年前從節目「大學生了沒」因模仿「三金御用主持人」陶晶瑩而走紅，10年後不僅在社群媒體擁有破百萬的粉絲追蹤，更在「師父」黃子佼以及眾多資深主持前輩的調教，並憑著她沒有極限的努力和隨時都在準備的不懈毅力下，獲得「新生代接班紅毯主持人」的頭銜。從模仿到接班，這一路走來，「說對話」的魅力，不只征服聽者耳朵，連觀眾以及受訪者的心都收服。

蘋果Today at Apple「校園創世代」系列課程本週日（8月29日）下午14:30～16:00將邀請Lulu黃路梓茵於線上無私分享她從興趣中探索自我並奠定主持志向的心路歷程，和她是如何做好下一秒就能上戰場的準備。想要一開口就像說故事一樣有趣、誘人和充滿感動，Lulu黃路梓茵將分享她定位自己主持志向的心路歷程，以及事前如何準備主持工作，透過案例一窺說故事的技巧。同時也將她如何透過iPad搭配Apple Pencil，並善用內建「備忘錄」隨想隨寫，流暢繪出訪談主軸、流程和應對可能突發狀況的解方的秘技。不僅討論正事、辦公時能更順暢，在日常生活的大小談話中，你也能展現隨時都讓人傾心聆聽的魅力，一步步掌握人際互動的獨門攻略。快透過蘋果官網或是Apple Store App立刻線上報名。