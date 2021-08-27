燦坤「神山Surpass超越店」竹北強勢開幕！打造尊榮體驗

3C通路除了網羅多樣化的商品選擇，更不斷提升購物體驗與服務，燦坤以「超越」為目標打造Surpass超越店，「神山Surpass超越店」今天（8月27日）在新竹竹北盛大開幕，為第二間燦坤Surpass超越店，首創複合式精品3C門市，更擁有24小時精品3C管家以及可採預約制的專屬一對一服務，提供消費者頂級尊榮的購物體驗。

外觀展現宏偉堅毅的燦坤「神山Surpass超越店」，入口處擁有通路最大、與韓國仁川機場同等級的LG曲面螢幕，店內陳設首度於通路曝光的Intel Evo Table，並引進各大品牌獨家頂尖商品進駐，包括LG WashTower、Samsung最新摺疊手機等新品皆在燦坤「神山Surpass超越店」首次於通路亮相，開幕當天更於現場首次曝光SpatialLabs裸視3D技術，結合最先進的光學技術、顯示器及感應技術，畫面內容可浮現在螢幕前，創作者無需配戴特殊眼鏡，就能即時以360度視角檢視創作作品。

燦坤「神山Surpass超越店」設置咖啡吧、提供金鑛精品莊園咖啡，更擁有24小時精品3C管家以及可採預約制的專屬一對一服務，9月最搶手的Samsung摺疊智慧手機、即將推出的Apple產品等，成為Surpass黑卡專屬會員即可優先預購、取貨。專屬VIP室可現場體驗三星最新超短焦4K智慧電視，130吋高流明度4K螢幕帶來細膩畫質與色彩表現，LG Styler及Panasonic電子衣櫥提供外套衣物除臭除菌，更有寬敞的Panasonic Beauty區可整理儀容，讓Surpass黑卡專屬會員感到賓至如歸。

歡慶燦坤「神山Surpass超越店」開幕，全台門市同慶，即日起至8月29日燦坤實體會員至全台門市可享指定換季家電55折起、指定筆電免萬元；卓越超凡組合推出好康3重送，指定冰箱、洗衣機單筆消費滿3.99萬元，送獨家滿額禮SAMPO 8公升電烤箱、咖啡組合包2選1，再享最高7年延長保固，冰箱還有政府退稅最高2,000元回饋。Toshiba 601公升六門變頻冰箱原價83,900元、會員促銷價現折14,000元；指定Mac消費滿萬元再送千元配件金；消費滿額最高送市價4,995元的華米Amazfit智慧手表，刷永豐銀行消費滿額最高再回饋6,900元。

全台燦坤門市即日起至8月29日實體會員每天皆有獨家限量超殺優惠商品，包括Samsung 75吋4K智慧連網電視市價89,990元、限量會員促銷價現折2萬元，再送市價7,290元的華碩ZENWIFI AX Mini XD4 Mesh路由器，登錄再享羅技商務網路攝影機；Panasonic一對一變頻單冷空調原價21,900元、限量會員促銷價88折起，再送膳魔師保溫瓶組；msi賽事級精選筆電原價39,900元、限量會員促銷價37,900元，再現折5,000回饋金；任天堂Switch主機搭配健身環超值組及保護貼、硬殼防震包、人氣遊戲多選一、AWANA冰霸杯，限量組合價15,888元。