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IWC飛行員腕表特別版 支持全球首個全民用太空飛行任務

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
IWC為贊助民用太空飛行任務（Inspiration4），推出一系列太空主題的飛行員（Pilot）系列飛行員腕表，此後並將透過義拍、資助公益活動。圖 / IWC提供
IWC為贊助民用太空飛行任務（Inspiration4），推出一系列太空主題的飛行員（Pilot）系列飛行員腕表，此後並將透過義拍、資助公益活動。圖 / IWC提供

太空總是令人神往，不只因為未知的迷人，更因為飛行、向太空探索所帶來的希望意念。瑞士鐘表品牌萬國表（IWC）為贊助「民用太空飛行任務（Inspiration4）」，推出一系列太空主題的飛行員（Pilot）系列飛行員腕表，此後並將透過義拍、資助公益活動。

白色陶瓷為表殼的四只特別腕表以69380型自製計時機芯為動力，並在深藍色漆面表盤壓印上錯落有致的星辰。四枚表款分別代表「領導力、希望、慷慨和繁榮」四項價值信念，並將由參與這趟旅程的太空人配戴，之後將進行慈善義拍，並捐助予聖猶大兒童研究醫院（St. Jude Children’s Research Hospital®）挽救生命的籌措資金、並推廣他們的工作。

然而雖然人類能在太空旅行的夢想還未能實現，高級手表設計卻不時散發科幻、外太空的酷炫美感。例如獨立製表URWERK便以1941年的科幻小說《Nightfall》為靈感，將小時轉頭以Super-LumiNova ® Grade X1 BL夜光物料處理，讓手表在夜間、低光源讀取時間時，像處於無垠、未知的星際空間。

同樣顏色鮮豔強烈的，也有獨立製表品牌RESSENCE，其特別的ROCS（Ressence Orbital Convex System）系統以107枚零件組成，讓表款捨棄傳統指針，將時、分、秒全部顯示於同個平面並繞彼此公轉，像一個小型的太陽星系，時間轉盤彼此公轉也自轉，閱讀別具趣味、生生不息。

ROCS（Ressence Orbital Convex System）捨棄傳統的指針式結構，讓手表的時、分、秒針與圓盤公轉也自轉，宛如一個小行星系的生生不息。圖 / RESSENCE提供
ROCS（Ressence Orbital Convex System）捨棄傳統的指針式結構，讓手表的時、分、秒針與圓盤公轉也自轉，宛如一個小行星系的生生不息。圖 / RESSENCE提供
四只腕表的鈦金屬錶殼底蓋刻有四名太空人的名字與任務價值，別具紀念意義。圖 / IWC提供
四只腕表的鈦金屬錶殼底蓋刻有四名太空人的名字與任務價值，別具紀念意義。圖 / IWC提供
URWERK將UR-220 SL Asimov腕表以Super-LumiNova ® Grade X1 BL夜光物料處理，讓手表在夜間讀取時間時，像處於無垠、未知的星際空間。圖 / URWERK提供
URWERK將UR-220 SL Asimov腕表以Super-LumiNova ® Grade X1 BL夜光物料處理，讓手表在夜間讀取時間時，像處於無垠、未知的星際空間。圖 / URWERK提供

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