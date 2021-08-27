7-11 OPEN POINT合作品牌突破50家！9月新增台塑加油點數回饋

7-ELEVEN超前部屬未來零售市場，領先同業以OPEN POINT打造在地最大、跨品牌的O2O會員服務平台，自2014年服務至今已成功跨通路結盟超過50大品牌，9月將陸續攜手台塑加油站、蝦皮購物、KKday等各消費產業品牌推出會員超值回饋活動，期望透過「指定日加贈點」、「點數換優惠」、「會員獨享價」等3大會員特權策略，提升OPEN POINT點數便利性與實用性，並進吸引新會員加入，為年底前達成1,400萬會員目標衝刺。

為滿足防疫新生活自駕移動、網路購物、安心旅遊所需，OPEN POINT O2O會員服務平台自9月起攜手台塑加油站、蝦皮購物、KKday等推出會員超值回饋活動，包括12月31日前每逢周六到台塑加油站加油，單筆最高可享9.9%OPEN POINT點數回饋；因應「9.9超級購物節」與蝦皮購物合作推出1點OPEN POINT兌換蝦皮購物折價券，蝦皮購物新戶最高可享消費滿151元現折150元優惠；KKday安心旅遊行程會員優惠價最低18折起，購買KKday全站商品可同時累積OPEN POINT與KKday Points雙重點數。

OPEN POINT O2O會員服務平台服務會員數突破1,300萬，今年以來持續透過「會員」、「點數」、「支付」培養會員忠誠度，並打造就近買、安全付、安心吃的購物環境，會員透過OPEN POINT App就能進行點數兌換、消費折抵、線上購物、線上團購、愛心捐款與捐點、跨通路兌換優惠商品券、包裹寄件預約等超過上百款服務，APP累積下載量已突破1,100萬次，多元服務有效提升會員貢獻度較去年倍數成長，根據Vpon威朋提供的AppVois平台市場分析發現，OPEN POINT App市場滲透率目前超過32%、為零售APP之最。