+0優惠！萊爾富限時推中杯精品美式咖啡單杯下殺2.9折

今日於台南新天地開幕的蠟筆小新30周年期間限定店《甜點世界大冒險》，以280項精選商品及甜度爆表的甜點拍照區攻佔南台灣! 全場打造150坪甜點世界，完全免費入園，打造高甜度的四個打卡區，包含立體可口的霜淇淋、冰涼美味的水果刨冰，還能與卡通界最人氣的爸爸「廣志」一起坐在餅乾椅上休息，另外這次也精心打造高達2公尺、長將近4公尺的雙葉幼稚園校車，邀請粉絲上車與園長及幼稚園的小朋友們一起上學去，讓粉絲有得拍照，有得瘋買，盡情沉浸在甜點世界的全糖可愛！

2021-08-27 15:02