+0優惠！萊爾富限時推中杯精品美式咖啡單杯下殺2.9折
台灣本土疫情今天（8月27日）再傳出零確診的好消息，萊爾富推出會員限時Hi Café中杯精品美式咖啡優惠，即日起至9月2日於Hi-Life VIP App內的「整買零取」推出中杯精品美式咖啡（不限冷熱，原售價70元）可享單杯特價20元，直接下殺2.9折，每人限購5杯（限於購買日起14天內兌換完畢），全台限量8萬杯，售完為止。
OKmart先前推出的+0優惠至8月27日晚上11點59分截止，門市可享OKCAFE大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2，OKmall雲端商城同品項買10杯5折的優惠；另外門市還有指定糖餅第2件0元起，包括可口可樂ZERO 600ml、乳加QQ可可球（黑糖珍奶）等。
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