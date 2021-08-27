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熱血接力！歐米茄擔任東京2020帕運會官方計時

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
OMEGA的先進科技反應在選手配戴的感應裝置中，圖中則為今年稍早的東京奧運跆拳道賽事。圖 / OMEGA提供
OMEGA的先進科技反應在選手配戴的感應裝置中，圖中則為今年稍早的東京奧運跆拳道賽事。圖 / OMEGA提供

雖然奧運已劃下句點，但另一個熱血賽事才正開展。從8月24日開始，瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）將在第16屆帕運會繼續擔任東京2020官方指定計時的角色，並見證全世界4,000名運動員角逐金牌的勇氣與奇蹟瞬間。

有別於奧運會，帕運會（Paralympic Games）的Paralympic是由Parallel與Olympic兩個字詞融合而成，是為身心障礙者而舉辦的國際體育賽事。2020的帕運會將包含包括射箭、划船、自由車、輪椅擊劍、坐式排球與鐵人三項等22項賽事，今年並新增羽球與跆拳道兩項新比賽項目。

歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann表示，「身為官方指定計時廠商，我們的目標是在他們追求金牌時滿足他們的需求。這是一項重責大任，也是無與倫比的榮耀。我們期待測量他們的表現、讓他們的時間成績成為正式成績，並向世人分享他們的成績。」

一如2020東京奧運會中扮演的關鍵角色，本次帕運會中歐米茄也將在各競賽項目、21個競賽場地中，借重過往經驗與最新科技，詳實紀錄539場賽事的戰果，並將真實與精確提供予運動員與世界。

OMEGA自1932年便贊助奧運賽事，今年並推出海馬Aqua Terra 東京2020黃金版腕表，以全18K黃金打造，也象徵參賽選手如黃金般的閃耀成就，58萬1,000元。圖 / OMEGA提供
OMEGA自1932年便贊助奧運賽事，今年並推出海馬Aqua Terra 東京2020黃金版腕表，以全18K黃金打造，也象徵參賽選手如黃金般的閃耀成就，58萬1,000元。圖 / OMEGA提供
歐米茄（OMEGA）在第16屆帕運會繼續擔任東京2020官方指定計時的角色，持續見證勇氣與奇蹟的瞬間。圖 / OMEGA提供
歐米茄（OMEGA）在第16屆帕運會繼續擔任東京2020官方指定計時的角色，持續見證勇氣與奇蹟的瞬間。圖 / OMEGA提供
2020的帕運會將包含包括射箭、划船、自由車..等22項賽事，今年並新增羽球與跆拳道兩項新比賽項目。圖 / OMEGA提供
2020的帕運會將包含包括射箭、划船、自由車..等22項賽事，今年並新增羽球與跆拳道兩項新比賽項目。圖 / OMEGA提供

東京奧運 金牌 排球

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