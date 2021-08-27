熱血接力！歐米茄擔任東京2020帕運會官方計時
雖然奧運已劃下句點，但另一個熱血賽事才正開展。從8月24日開始，瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）將在第16屆帕運會繼續擔任東京2020官方指定計時的角色，並見證全世界4,000名運動員角逐金牌的勇氣與奇蹟瞬間。
有別於奧運會，帕運會（Paralympic Games）的Paralympic是由Parallel與Olympic兩個字詞融合而成，是為身心障礙者而舉辦的國際體育賽事。2020的帕運會將包含包括射箭、划船、自由車、輪椅擊劍、坐式排球與鐵人三項等22項賽事，今年並新增羽球與跆拳道兩項新比賽項目。
歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann表示，「身為官方指定計時廠商，我們的目標是在他們追求金牌時滿足他們的需求。這是一項重責大任，也是無與倫比的榮耀。我們期待測量他們的表現、讓他們的時間成績成為正式成績，並向世人分享他們的成績。」
一如2020東京奧運會中扮演的關鍵角色，本次帕運會中歐米茄也將在各競賽項目、21個競賽場地中，借重過往經驗與最新科技，詳實紀錄539場賽事的戰果，並將真實與精確提供予運動員與世界。
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