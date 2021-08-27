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芋頭控必跟上，各種芋泥點心千萬別錯過！

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
全聯聯名帶起「點心類」聲量 芋泥「三明治」搶攻市場！ 圖片來源／unsplash
全聯聯名帶起「點心類」聲量 芋泥「三明治」搶攻市場！ 圖片來源／unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

近年來甜點界竄紅的熱門商品，就屬香濃又綿密的芋泥點心，有愈來愈多店家也相繼推出「芋頭季」活動，來搶攻民眾的味蕾，對於芋頭控來說，絕對要吃好吃滿。

全聯聯名帶起「點心類」聲量 芋泥「三明治」搶攻市場！

哪些是網友熱議的芋泥點心？從網友討論中可發現，芋泥點心品項可分為「蛋糕類」、「點心類」及「麵包類」。在「蛋糕類」品項中，有許多人會把芋頭搗成泥加入蛋糕中，以增添芋頭的香氣；而在「點心類」中，因搭上全聯推出的「布丁奶酪」與「大福」聯名的熱潮，一推出就吸引許多民眾嚐鮮，有網友吃完大讚「這個很好吃，芋頭控給過」、「我有買布丁，我覺得芋泥的味道很重」，但也有部分網友認為「吃大福感覺在吃水晶餃」，表示不推。

網友熱議芋泥點心品項網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖
網友熱議芋泥點心品項網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

除了蛋糕、點心外，「麵包類」也是許多芋頭控的首選，尤其是搭配「吐司」的產品，如不少業者以「芋頭三明治」搶攻市場，除了內陷吃得到芋頭顆粒外，Q軟麻糬外皮及甜而不膩的口感深受網友喜愛；又如全家則推出「芋泥金沙三明治」，有網友表示「鹹蛋黃金沙醬的鹹味剛好，不會過於搶戲」，讓芋泥甜味也不致太過甜膩，更大推「我用熱壓吐司機加工三明治，超爆漿超好吃」。

經典「奶油」奪聲量之冠 「台式口味」搭配芋泥大受歡迎

市面上搭配芋泥的口味眾多，其中，常見網友使用「奶油」來做蛋糕，像是「芋頭奶油杯子蛋糕」、「奶油芋頭蛋糕捲」等，芋頭與奶油的組合，也可謂是經典搭配。此外，除了奶油口味，業者也常會將芋頭與「芒果」、「草莓」等時令水果做口味結合，如此「季節限定」的搭配，往往甫推出便吸引網友目光。

八大芋泥混搭熱門口味網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖
八大芋泥混搭熱門口味網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

而在業者具巧思的芋泥混搭風味中，當芋泥碰上偏日系的「紅豆」及「抹茶」口味，便成為了「大判燒」、「銅鑼燒」等日式點心的絕佳內餡。再者，近來業者更結合「台灣味」，如將「肉鬆」、「花生」搗入芋泥餡中，推出鹹甜鹹甜的台式新口味，也成功擄獲一票不嗜甜民眾的味蕾，也讓許多網友表示「好吃到念念不忘」、「肉鬆一絲一絲口感很棒」。

市面上越來越多特殊口味的芋泥點心問世，也讓許多品牌接連推出聯名商品，以搶佔芋泥點心商機，身為芋頭控的你，不妨一起期待未來還有哪些新滋味的迸發吧！

觀看原文→ https://bit.ly/3yhl1dz

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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