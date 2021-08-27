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再現+0！ 7-11推精品拿鐵、精品美式咖啡同品項買1送1

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
再現+0！ 7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」今天（8月27日）下午4點起至晚上11點59分祭出精品拿鐵、精品美式咖啡同品項買1送1優惠，各限量4萬組。圖／7-ELEVEN提供
再現+0！ 7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」今天（8月27日）下午4點起至晚上11點59分祭出精品拿鐵、精品美式咖啡同品項買1送1優惠，各限量4萬組。圖／7-ELEVEN提供

歡慶本土再度零確診，7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」今天（8月27日）下午4點起至晚上11點59分推出CITY PRIMA 精品拿鐵咖啡、精品美式咖啡同品項買1送1優惠，冰熱可任選，各限量各4萬組，每位會員限定各購買1組，精品咖啡品項為限定門市兌領。

此外，7-ELEVEN今天下午5點起至8月28日推出「紅茶花伝皇家紅茶PET470」、「真魷味－紅燒口味」同品項第3件0元優惠，透過OPEN POINT App上的社群團購功能「i划算」下單即可享專屬優惠。

7-ELEVEN今天（8月27日）下午5點起至8月28日推出「紅茶花伝皇家紅茶PET470」、「真魷味－紅燒口味」同品項第3件0元優惠，透過OPEN POINT App上的社群團購功能「i划算」下單即可享專屬優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今天（8月27日）下午5點起至8月28日推出「紅茶花伝皇家紅茶PET470」、「真魷味－紅燒口味」同品項第3件0元優惠，透過OPEN POINT App上的社群團購功能「i划算」下單即可享專屬優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今天（8月27日）下午5點起至8月28日推出「紅茶花伝皇家紅茶PET470」、「真魷味－紅燒口味」同品項第3件0元優惠，透過OPEN POINT App上的社群團購功能「i划算」下單即可享專屬優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今天（8月27日）下午5點起至8月28日推出「紅茶花伝皇家紅茶PET470」、「真魷味－紅燒口味」同品項第3件0元優惠，透過OPEN POINT App上的社群團購功能「i划算」下單即可享專屬優惠。圖／7-ELEVEN提供
歡慶本土再度零確診， 7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」今天（8月27日）下午4點起至晚上11點59分祭出精品拿鐵、精品美式咖啡同品項買1送1優惠，各限量4萬組。圖／7-ELEVEN提供
歡慶本土再度零確診， 7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」今天（8月27日）下午4點起至晚上11點59分祭出精品拿鐵、精品美式咖啡同品項買1送1優惠，各限量4萬組。圖／7-ELEVEN提供
歡慶本土再度零確診， 7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」今天（8月27日）下午4點起至晚上11點59分祭出精品拿鐵、精品美式咖啡同品項買1送1優惠，各限量4萬組。圖／7-ELEVEN提供
歡慶本土再度零確診， 7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」今天（8月27日）下午4點起至晚上11點59分祭出精品拿鐵、精品美式咖啡同品項買1送1優惠，各限量4萬組。圖／7-ELEVEN提供

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